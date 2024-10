video suggerito

Ryan è la star di TikTok con le unghie da 12 centimetri: ha speso 44mila euro per le sue manicure Ryan, creator di TikTok, è diventato virale con i suoi video in cui mostra le sue lunghissime unghie: un esempio di nail art piuttosto estrema e anche molto costosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Più di quarantamila euro per curare le unghie. Ryan, creator di TikTok noto come @theryanjayshowofficial, è famoso per i contenuti riguardanti le sue unghie. Non vi aspettate manicure o altri trattamenti tradizionali: le sue unghie finte, che arrivano a 12 centimetri di lunghezza, sono la forma d'intrattenimento del suo canale. Nei commenti di questo giovane ragazzo di New York, però, sono in tanti a chiedersi come faccia a fare qualsiasi azione con delle unghie così lunghe. Unghie che costano una cifra astronomica, come ha raccontato lo stesso Ryan al Mirror.

Le manicure di Ryan sono virali su TikTok

Soprannominato "Edward Mani di Forbice", Ryan ha raccontato al Mirror di aver speso quasi 45mila dollari per le sue unghie. Lui le adora e le ritiene una forma d'arte: "Passo anche cinque ore dall'estetista ogni due settimane e ogni volta spendo circa mille dollari per un nuovo set di unghie con glitter, gemme, colori audaci e disegni unici", ha raccontato il creator al tabloid britannico. In totale, negli ultimi anni, ha raccontato di aver speso fino a 44mila euro per curare le sue unghie. In molti gli chiedono come possa anche soltanto riuscire a prendere degli oggetti o a mangiare. Per questo su TikTok fa spesso una serie di video in cui mostra come mangia, come lavora, come riesce a lavarsi e anche come si mette anelli e collane.

Alcune azioni quotidiane, però, sono piuttosto complesse, come ha ammesso lui stesso, come sfilare il bancomat dal portafoglio oppure chiudere il sacchetto della spazzatura. Tra i video fissati in alto nel suo profilo troviamo anche quello in cui confronta le sue unghie lunghissime con quelle altrettanto lunghe del designer Marc Jacobs. Un incontro tra due massimi esperti di nail art.