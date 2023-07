Prada lancia la prima linea di trucco: perché le case di moda puntano sempre di più sul beauty Prada allarga la linea beauty con prodotti skincare e un’intera gamma di cosmetici: quando arriva nei negozi e cosa sappiamo sui prodotti.

La moda non va mai in vacanza, neanche ad agosto. Anzi, il mese vacanziero per eccellenza si apre con una novità: il debutto eccellente di Prada nel settore della skincare e del make up. L'annuncio è arrivato a sorpresa pochi giorni prima del lancio: rossetti, ombretti, fondotinta e creme per il viso saranno in vendita proprio a partire da agosto. L'obiettivo della casa di moda milanese è quello di ‘ripensare' l'idea di bellezza: la funzione dei cosmetici non è più quella di coprire e correggere, ma di adattarsi al volto e di esprimere la bellezza unica di ciascuno di noi.

Arriva il make up firmato Prada

Fino a questo momento, la linea beauty di Prada era interamente focalizzata sulle fragranze, realizzate in collaborazione con L'Oreal. Ora si allarga con prodotti skincare e make up: ad anticipare la notizia è stato il magazine WWD, che riporta le parole dei due direttori creativi, Miuccia Prada e Raf Simons: "Che cosa significa bellezza oggi? Questa domanda è stata al centro del nostro lavoro con L'Oréal. Abbandonando tutti i cliché del passato, crediamo che la bellezza oggi sia la rappresentazione della propria personalità, nel nome della libertà e fiducia in se stessi​​". A curare la linea cosmetica è la make up artist Lynsey Alexander. Dalle piccole anticipazioni lanciate sui social possiamo intuire che la linea punta tutto su un packaging minimale e raffinato, una gamma di colori classici e decisi e formule ad alta tecnologia.

I rossetti di Prada

Perché le case di moda lanciano le linee beauty?

Prada è solo l'ultimo brand di moda, in ordine di tempo, a cimentarsi nel settore cosmetico. Sono moltissimi infatti i marchi di moda che hanno una fiorente linea di bellezza: Chanel, per citare un esempio storico, pioniera nel settore fin dagli anni di Mademoiselle, e poi Giorgio Armani, con Armani Beauty. Gucci nel 2014 ha lanciato la linea Gucci Cosmetics, che sotto Alessandro Michele è diventato un simbolo di inclusività, con un make up per tutti. Nel 2021 è arrivata la linea Valentino Beauty e ora è la volta di Prada. Dietro a queste scelte c'è la volontà di offrire ai clienti un'esperienza a 360 gradi, dagli abiti al tocco finale del rossetto. Ma ci sono anche ragioni commerciali: magari non tutti possono permettersi una borsa Prada, ma un ombretto o un rossetto sì. È un modo per avvicinare al brand nuovi potenziali clienti e per coinvolgere fasce di persone che normalmente non acquisterebbero quel marchio. E sicuramente l'esercito delle fan di Prada non vede l'ora di provare le palette!