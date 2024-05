Perché l’estetica Bollywood ha invaso i social: come è nato il trend virale Asoka make-up

video suggerito

In questi giorni scorrendo i social vi sarete di certo imbattuti in video dalla stessa costruzione e con la stessa musica di sottofondo: le protagoniste sono donne di ogni parte del mondo che realizzano un complicatissimo ed elaborato make-up tipico della cultura indiana. Sono video estremamente complessi, che richiedono grande sincronizzazione affinché i gesti delle mani vadano a tempo di musica, affinché si riesca a valorizzare ogni singolo movimento della bocca, della testa, degli occhi. In comune questi video hanno i make-up dai colori audaci, le tinte forti dei vestiti (che sono ovviamente capi di abbigliamento tradizionali) e l'immancabile bindi. Ci sono creator che hanno affermato di aver lavorato anche per otto ore per filmare le loro clip! Ma da dove nasce questa ossessione?

Che cos'è l'Asoka make-up

Il fascino dell'estetica Bollywood ha conquistato i social, dove da giorni è virale il video dell'Asoka make-up. I creator hanno preso spunto dall'omonimo film Asoka del 2001, con Kareena Kapoor e Shah Rukh. Con un gioco di veloci e fluide transizioni, donne e uomini di ogni parte del mondo si stanno trasformando in spose indiane, con abiti, acconciature e make-up tradizionali, tipici di questa cultura. La canzone di sottofondo è San Sanana (una delle più famose del film): il brano ha un motivo che resta impresso nella testa e che accompagna ogni singolo movimento facendo sì che sia impossibile staccare gli occhi da ciò che avviene sullo schermo.

Tutto è velocissimo e raggiunge il suo climax alla fine, quando viene svelato il look completo. Sembra che a dare avvio al trend sia stata, su TikTok, la make-up artist Sita Suwarnadwipa: ad oggi il suo video ha 80 milioni di visualizzazioni! Attualmente è stato replicato centinaia di migliaia di volte e c'è chi ha superato la versione originale: il video della brasiliana Camila Pudim vanta addirittura quasi 300 milioni di views!

L'estetica Bollywood è virale

Il cinema indiano o cinema popolare in lingua hindi, noto anche come Bollywood (fusione di Bombay e Hollywood), è la più grande industria cinematografica del mondo ed è noto per i nsuoi scenari esotici e soprattutto le sue sequenze di canti e balli. Sul grande schermo si portano solitamente storie romantiche piene di pathos e Kareena Kapoor Khan è una diva indiscussa del settore, famosissima in tutto il Paese per i suoi ruoli: ha recitato in almeno 70 film ed è considerata anche un'icona fashion. Esteticamente, i film di questo settore sono perfettamente riconoscibili e la dimensione dei vestiti e del trucco è fondamentale, curatissima in ogni dettaglio. La tendenza del trucco Asoka consiste nel ricreare look ispirati ai tradizionali matrimoni indiani, immancabili negli epiloghi di quei film. È un trucco molto drammatico, caratterizzato da toni caldi e vibranti. Gli occhi vengono enfatizzati con eyeliner, kajal, mascara nerissimo, ombretti nei toni dell'oro e del bronzo.

Le sopracciglia sono solitamente folte e vistose, mentre le labbra vengono delineate con la matita e rifinite con gloss o rossetto rosso. Immancabile un marcato contouring che scolpisce i lineamenti nelle zone degli zigomi, della fronte, della mascella, con illuminante sulle gote. Per quanto riguarda l'abbigliamento, il video si chiude sempre con lo stesso outfit nuziale: i creator sfoggiano un elegante Sari con velo coordinato sulla testa, riccamente decorato con rifiniture d'oro, perline, cristalli. Vistosi i gioielli, chiaramente d'oro giallo: collane, braccialetti tintinnanti, maxi orecchini pendenti, il bindi. Questo ornamento si applica sulla fronte, tra le sopracciglia: in India è il simbolo di appartenenza religiosa induista. Il puntino è solitamente di colore rosso, che simboleggia forza, coraggio, amore e passione.