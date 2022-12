Natale 2022: i regali beauty per l’uomo, dai profumi ai set per la cura della barba Stupisci il tuo lui con un regalo beauty! Set dedicati alla skincare, prodotti per la cura della barba, profumi e cosmetici per il corpo. Scopri tutte le idee regalo da mettere sotto l’albero.

A cura di Federica Ambrogio

Chi l'ha detto che i cofanetti beauty si possano regalare solamente alle donne? Sempre più spesso anche l'uomo dedica parte della sua routine alla bellezza, dalla detersione corretta alla cura della barba. Perchè allora non sorprenderlo con un set scelto ad hoc in base alle sue esigenze? Ecco alcune idee da mettere sotto l'albero di Natale per stupire il tuo lui.

A Natale regala bellezza

Tra i regali beauty dedicati a lui troverai creme viso, set dedicati alla skincare, prodotti per la cura della barba e lo styling dei capelli, profumi e detergenti. Tra i set da non perdere c'è Myrrh & Tonka Trio di Jo Malone London, un set composto da un'avvolgente crema corpo, l'inebriante Cologne e una candela da viaggio. Perfetto da regalare anche l'Aquapower Prestige Set Natale di Biotherm con gel doccia, detergente viso, schiuma da barba e crema viso per una skincare completa anche in viaggio. Se vuoi regalare un profumo senza cadere nel banale scegli i set composti da fragranza e crema come il Light Blue Pour Homme di Dolce & Gabbana che oltre al profumo contiene Light Blue pour Homme Gel Dopobarba. Per una vera coccola di bellezza sarà perfetta la confezione regalo Rituals Homme di Riutals, dedicata a bagno e corpo con un aroma legnoso. Il set è composto da un docciagel schiumogeno Rituals Sport, uno shampoo e bagnoschiuma sport 2 in 1, una lozione per il corpo sport anti secchezza e uno scrub viso al carbone attivo.

I regali dedicati alla cura della barba

Per l'uomo che ama prendersi cura della propria barba e capelli sarà perfetto il set RestorativeTreatment di Bullfrog che contiene quattro alleati preziosi: uno shampoo nutriente restitutivo, un burro Nutriente restitutivo, uno spray fissante alta tenuta e una brillantina lucida alta definizione da utilizzare sia sui capelli che sulla barba. Da non perdere anche la Crema da rasatura protettiva di Pisterzi che crea uno strato di protezione che aiuta il rasoio a scorrere in sicurezza minimizzando arrossamenti e segni.