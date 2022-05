Make-up marrone per enfatizzare lo sguardo: perché bisogna dire addio a matite ed eye-liner nero Volete enfatizzare lo sguardo in modo naturale? Dovete dire addio ai trucchi total black. I make-up sui toni del marrone sono l’ideale per esaltare gli occhi e ottenere un effetto anti-age.

A cura di Valeria Paglionico

Il nero è il colore simbolo dell’eleganza senza tempo, una scelta classica che si rivela sempre giusta quando si vuole apparire glamour ma senza osare troppo. Anche quando si parla di make-up il total black viene considerato perfetto per enfatizzare lo sguardo: è proprio per questo che, a prescindere dal colore degli occhi, si punta quasi sempre su eye-liner, matite e ombretti neri (o comunque dai toni scurissimi). In quanti immaginano che probabilmente la loro scelta è sempre stata sbagliata? A volte, infatti, il trucco total black non fa altro che impiccolire lo sguardo, rendendolo cupo e spento. La soluzione arriva dal trend di stagione ed è il make-up sui toni del marrone.

Quale tono di marrone scegliere per il make-up

Il make-up nero non sta bene a chiunque, esistono infatti precise tipologie di incarnato e di abbinamenti che stridono e che finiscono per esaltare le piccole imperfezioni. Chi deve evitare i prodotti di trucco total black? Chi ha una carnagione molto chiara e chi ha qualche ruchetta in più ai lati degli occhi. Per rendere il viso più armonico esiste una soluzione ben precisa: usare matite, eye-liner, mascara e ombretti sui toni del marrone. Come scegliere la nuance giusta? In base al proprio incarnato, mantenendosi vicini ai toni naturali, così da ottenere un effetto soft e non troppo marcato. Naturalmente il marrone può sempre essere accostato al nero, a patto che venga usato per bilanciare e per dare profondità all’occhio in modo delicato.

Un make–up col mascara marrone

Trucco marrone, come realizzarlo?

I make-up marroni non sono l’ideale solo per chi ama i trucchi sui toni del nude, sono perfetti anche per coloro che intendono ottenere un effetto ringiovanente. I chiaroscuri sono appena accennati, dunque mascherano le rughette, i segni del tempo, le occhiaie e lo sguardo stanco. Il marrone è inoltre facile da ritoccare quando si fanno dei piccoli errori, può essere infatti sfumato o perfezionato senza andare incontro al tanto temuto “effetto panda”. Via libera, dunque, alle nuance dell’oro e del bronzo, magari con un rossetto un tantino più marcato per enfatizzare le labbra. Come truccare gli occhi? Bisogna usare due marroni, uno più chiaro per la palpebra mobile, uno più scuro per i bordi, così da ottenere un effetto smokey impeccabile.