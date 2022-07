L’SPF da applicare sopra il make up: sapevi che esistono le protezioni solari in polvere? Conosci le protezioni solari in polvere? Opacizzano il viso, ritoccano il make up e proteggono la pelle dai raggi del sole. Ecco cosa sono e come utilizzarle al meglio.

A cura di Federica Ambrogio

Sappiamo tutti che applicare la crema solare è importante per proteggere la pelle dai danni che potrebbero causare i danni del sole, e conosciamo anche l'importanza di applicarla nuovamente ogni due o tre ore per mantenerne l'efficacia. Ma come si fa a riapplicare la protezione solare quando non si è in spiaggia o in vacanza e abbiamo il viso truccato? In nostro aiuto arrivano le protezioni solari in polvere: pratiche, compatte, proteggono la pelle senza rovinare il make up.

Cosa sono le protezioni solare in polvere

Le protezioni solari in polvere si presentano sotto forma di tubo, composto da polvere e pennello applicatore: pratico, comodo e compatto da portare in borsa. In alternativa è possibile trovarli anche in pratiche confezioni, dove solitamente la polvere è in formato compatto. Si tratta di polveri colorate che si possono applicare sopra il make up come se fossero una cipria, e hanno quindi un duplice beneficio: da un lato opacizzano e ritoccano il make up, dall'altro proteggono la pelle dai raggi solari perchè la loro formulazione è arricchita da un SPF che varia a seconda del prodotto. Si parte da quelli più bassi come un SPF 15 fino al massimo fattore di protezione, l'SPF 5O. Non possono essere applicate da sole come protezione solare, ma sono un ottimo alleato per riapplicare la protezione solare. Potrai quindi applicare una crema solare con l'SPF adatto alla tua pelle e poi portare con te la protezione solare in polvere per riapplicarla durante la giornata ed essere sempre protetta.

Le protezioni solari in polvere da provare

In commercio esistono diversi prodotti tra cui scegliere: tra le pratiche versioni con pennello incorporato puoi provare ad esempio la Mineral Brush Powder di ISDIN che grazie alla sua texture ultraleggera, lascia respirare la pelle senza colorarla, adattandosi a qualsiasi incarnato. È arricchita da una protezione UVB/UVA con un SPF 30 e filtri 100% minerali. Tra le polveri compatte invece c'è il Fondotinta Compatto Stay On Me SPF 20 di Diego Dalla Palma, che coniuga lunga tenuta, resistenza all’acqua e protezione solare. Scopri tutte le protezioni solari in polvere nella gallery!