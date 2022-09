L’illuminante verde che spopola su TikTok è il nuovo bronzer: la tendenza make up da provare ora TikTok lancia la tendenza dell’illuminante verde: scopri come utilizzarlo e i prodotti da provare per un make up di tendenza da sfoggiare anche durante l’autunno.

A cura di Federica Ambrogio

@littledustmua

L'illuminante verde è il nuovo bronzer: su TikTok spopola la tendenza dell'illuminante verde utilizzato per completare il make up, in abbinamento a blush colorati. Un highliter che incute timore, ma che se applicato nel modo corretto crea un effetto di luce radioso perfetto anche da sfoggiare nelle serate d'autunno o per rivitalizzare l'ultima tintarella estiva. Scopri come usarlo e i prodotti da provare per illuminare il tuo make up seguendo la tendenza del momento.

La tendenza dell'illuminante verde che spopola su TikTok

Che TikTok sia la piattaforma dove trovare le ultime tendenze beauty non è più una novità: tra i trend del momento c'è l'illuminante verde, dal lime al menta, passando per il verde acqua. Colori che vengono utilizzati spesso per il make up occhi: tra gli ombretti infatti è più facile trovare queste colorazioni particolari da applicare anche sul viso. Se non hai in casa un illuminante verde, potrai quindi provare a stendere in alternativa un ombretto, a patto che sia chiaro e luminosissimo. Niente paura: l'illuminante verde non trasformerà il vostro viso in una maschera ma darà all'incarnato una luce straordinaria, molto più visibile di quella che si otterrebbe con un illuminante tradizionale.

A spopolare su TikTok è l'illuminante Interstellar Highlighter Topper di r.e.m. beauty: protagonista dei video diventati virali, l'illuminante verde mente è tra i più utilizzati sul social per illuminare l'incarnato. Tra gli altri prodotti da provare c'è la palette Mermaids Hi-Lite Palette di Lime Crime, con tre illuminanti dai colori particolari per creare un make up originale e luminoso, ma anche il Supreme Frost Highlighter di Jeffree Star. Se vuoi provare l'illuminante verde ma preferisci una versione meno accesa e più delicata puoi provare l‘Illuminante Madness Gold di Mulac, l'illuminante in gel trasparente con perlescenze duo-chromatiche oro-verdi per viso, occhi, corpo e labbra.