Il verde è il colore beauty di ottobre: ombretti, matite e smalti per il make up dell’autunno Il verde è uno dei colori più trendy dell’autunno 2022 anche per quanto riguarda make up e manicure: ecco tutte le idee da copiare e i prodotti da provare per un look di tendenza.

A cura di Federica Ambrogio

Petrolio, oliva, speranza o foresta: dopo essere stato uno dei colori più gettonati della primavera, il verde torna essere il colore di tendenza dell'autunno anche nel mondo beauty. Eletto come colore più trendy per gli outfit dell'autunno il verde è la sfumatura di tendenza anche per ombretti, eye-liner e smalti sia per chi ama i look delicati e soft che per chi predilige beauty look più audaci. Scopri come indossare il verde nel make up e quali prodotti provare sfogliando la gallery!

Intenso e profondo, il verde è il colore must have da provare quest'autunno per il tuo beauty look, dalla manicure fino al make up. Un colore pieno e magnetico da sfoggiare nelle nuance brillanti del verde petrolio e ottanio arrivando fino al verde speranza, oliva e verde foresta. Un colore perfetto per la manicure autunnale, da applicare su tutte le unghie giocando con i contrasti di finish, tra glitter ed effetto opaco. I colori perfetti con cui abbinare lo smalto verde sono quelli metallici come l'oro, il bronzo e l'argento, ma anche i colori tenui come il bianco, il panna e il rosa cipria, ideali anche da utilizzare come base sulla quale realizzare poi una nail art con le sfumature del verde.

Il verde è un colore perfetto anche da utilizzare per il make up: chi ama osare e sfoggiare look audaci potrà indossarlo anche sulle labbra, ma il verde è il colore ideale per enfatizzare lo sguardo, soprattutto le iridi castane, nocciola e marroni che saranno rese ancora più luminose e magnetiche. Chi ha gli occhi chiari invece, come le iridi verdi e azzurre, potrà puntare su sfumature di verde intense e brillanti. Meraviglioso un ombretto verde intenso per creare uno smokey eyes magnetico e sensuale, il verde può essere utilizzato anche con matite e eye-liner applicati alla base delle ciglia per intensificare lo sguardo. Per un look particolare potrai scegliere di applicare un punto luce verde brillante nella rima inferiore dell'occhio o nell'angolo interno, abbinando poi nuance neutre sulla palpebra mobile.

I cosmetici da provare

Se vuoi illuminare il tuo sguardo potrai scegliere i nuovi ombretti liquidi di Pixi: i Liquid Fairy Lights sono ombretti long lasting con riflessi liquidi che illumina gli occhi con super scintillii. Per chi non si accontenta di una sola sfumatura di verde ci sono le palette di ombretti: da provare Major Love Eye Palette di Too Faced che contiene sfumature di verde e colori neutri per potere realizzare il trucco occhi perfetto, oppure la Cosmetics Blood Money di Jeffree Star. Per definire lo sguardo sarà perfetta la Eye Colour Magic Liner Duo di Charlotte Tilbury con due sfumature di verde, oliva brillante e petrolio. Tra gli smalti perfetti per l'autunno c'è il nuovo Nail Polish di Essie della collezione autunnale ispirata ai colori della terra, nella nuance Force of Nature. Scopri tutti i prodotti da provare per il tuo make up nella gallery!