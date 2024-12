video suggerito

L'eterna giovinezza di Mariah Carey, dai bagni nel latte al presunto Botox preventivo È famosa per la voce inconfondibile e per quell'aspetto eternamente giovane che sembra non risentire del tempo che passa: quali sono i segreti di Mariah Carey?

A cura di Giusy Dente

Mariah Carey

A dicembre la "scongelano" e a gennaio la "ricongelano", dando l'arrivederci al Natale successivo: ironicamente, si scherza su Mariah Carey e sul suo ruolo di regina delle feste, visto che immancabilmente la colonna sonora da ormai 30 anni è la sua All I Want For Christmas Is You. Questo brano riecheggia dal 1994 e torna di anno in anno: non stanca mai! È la canzone natalizia per eccellenza, il successo più grande nella carriera della cantante, sulla cresta dell'onda dagli anni Novanta. Eppure a guardarla sembra che non sia passato neppure un anno: per la leggenda della musica sembra che il tempo si sia fermato.

I segreti di bellezza di Mariah Carey

Mariah Carey ha 55 anni e da una trentina è una delle dive più celebrate della musica internazionale. A guardarla sembra ancora la ragazza che cantava per la prima volta All I Want For Christmas Is You. Oltre al talento è venerata anche per la sua eterna giovinezza, per il suo aspetto che sembra non cambiare mai. Per nulla gelosa dei suoi segreti di bellezza, li ha condivisi spesso, spiegando i rituali a cui si sottopone, i "trucchetti" che adopera. Per esempio, ha ammesso che si fa scattare foto solo dal suo "lato buono": ha spesso sottolineato l'importanza di questi fattori esterni, come l'angolazione e il posizionamento delle luci, che non devono mai provenire dall'alto.

Mariah Carey

Ovviamente, però, non ci si può affidare solo a fattori esterni: bisogna fare la propria parte. Innanzitutto non fumare (gesto che tutela anche le corde vocali) e poi proteggere la pelle dai raggi UV. È una fan di trattamenti di bellezza insoliti. In un'intervista al The Guardian nel 2018 ha ammesso: "Faccio il bagno nel latte, lo uso come trattamento di bellezza. Latte freddo". Per quanto riguarda le sue scelte alimentari, per mantenersi in salute si sottopone a una rigorosa dieta a base di proteine. Per quanto riguarda il trucco, la star ha anche rivelato un prodotto che non ama e che non usa mai: il mascara!

Mariah Carey ha fatto dei ritocchi?

Parlando con DailyMail, il dottor Akis Ntonos ha anche ipotizzato che potrebbe aver fatto dei ritocchi. Il medico ha affermato che è probabile l'utilizzo di Botox in varie zone del viso, per cancellare gli effetti del tempo senza alterare troppo l'aspetto complessivo. Ha spiegato:

Mariah ha una struttura facciale molto definita, quindi il Botox verrebbe utilizzato per riempire i suoi lineamenti senza perdere quella sorprendente definizione. È stato iniettato strategicamente in un modo che solleva i suoi occhi anziché abbassarli. Il suo medico ha fatto un lavoro eccellente. Un buon Botox mira a valorizzare ciò che è già presente, non a stravolgere completamente la tua bellezza naturale.

Mariah Carey

Secondo il dottor Ntonos, il Botox di Mariah Carey potrebbe essere stato utilizzato a scopo preventivo potenziandone così gli effetti. Ha infatti spiegato:

Il Botox è un trattamento ampiamente utilizzato per ridurre i segni dell'invecchiamento, come rughe e linee sottili. La maggior parte delle persone ricorre al Botox quando questi sintomi sono già comparsi; tuttavia, il Botox preventivo mira a contrastare la formazione delle rughe. Rilassando o indebolendo i muscoli facciali che causano le rughe, il Botox preventivo può aiutare a rallentare lo sviluppo di queste linee.