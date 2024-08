video suggerito

Diletta Leotta con gli elettro-stimolatori sul viso: come funziona l'innovativo trattamento beauty Qual è il trattamento beauty usato da Diletta Leotta per avere un viso raggiante e levigato? Lo ha rivelato sui social, dove si è mostrata con degli elettro-stimolatori su fronte e guance.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è tra le donne dello spettacolo più amate degli ultimi anni, apprezzata non solo per il suo talento ma anche per la sua bellezza mozzafiato. Al di là dei ritocchi estetici a cui si è sottoposta (che hanno modificato in modo evidente il suo aspetto negli anni), la conduttrice si serve regolarmente di alcuni trattamenti moderni e innovativi per essere sempre in splendida forma. Nelle ultime ore, ad esempio, ha rivelato qual è il segreto beauty che usa per prevenire la comparsa delle rughe e dei segni del tempo: ecco per quale motivo si è fatta applicare degli elettro-stimolatori sui muscoli del viso.

Il trattamento per il viso usato da Diletta Leotta

Non è una novità che il fratello di Diletta Leotta, Mirko Manola, faccia il chirurgo estetico ma solo di recente la conduttrice si è mostrata tra le sue "grinfie" alle prese con un innovativo trattamento beauty. Al motto di "La migliore stimolazione ai muscoli del viso", si è mostrata in primo piano mentre è stesa sul lettino con degli elettro-stimolatori attaccati su fronte e guance. Di cosa si tratta? Dell'EmFace, un trattamento non chirurgico dagli effetti anti-age che sembra essere destinato a prendere il posto delle punture e degli interventi troppo invasivi.

Come funziona l'EmFace

Combinando la radiofrequenza con la stimolazione elettromagnetica, l'EmFace riesce a trattare sia le rughe superficiali che i tessuti profondi, sollevando così i muscoli mimici facciali senza interventi invasivi. La radiofrequenza stimola la produzione di collagene ed elastina, donando alla pelle maggiore compattezza ed elasticità, mentre la stimolazione elettrica crea un effetto lifting attraverso la contrazione dei muscoli. Niente aghi o botox, il viso appare rinvigorito in modo naturale in poche sedute. Ogni trattamento dura circa 30 minuti, è indolore, dolce, veloce e non lascia segni o arrossamenti.

