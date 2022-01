Le 10 tendenze beauty più cool degli ultimi 20 anni, dal bob allo smokey eyes Shatush, bob, smokey eye e baby boomer: negli ultimi 20 anni abbiamo visto nuove tendenze beauty e il ritorno di trend ciclici e iconici. Ecco le 10 più cool.

A cura di Federica Ambrogio

Gli ultimi 20 anni hanno visto un susseguirsi e un riproporsi di tendenze beauty: dal taglio di capelli più iconico di sempre, il bob, a una delle colorazioni che hanno spopolato per anni come lo shatush, fino all'esplosione delle nail art e al make up intenso come lo smokey eyes. Tra tendenze nuove e trend ciclici ispirati al passato in una versione rivisitata abbiamo visto tendenze che sono diventati dei veri e propri pilastri del mondo beauty: ecco 10 tendenze tra le più famose di sempre.

Shatush, il colore di capelli sfumato più celebre

Negli ultimi 20 anni c'è stata un'esplosione di nuove tecniche di colorazione per i capelli, ma una tra tutte è stata in grado di monopolizzare le tendenze beauty per diverso tempo, aprendo poi le porte ad altri trend. Stiamo parlando dello shatush, la tecnica di colorazione che schiarisce le lunghezze dei capelli in modo importante creando un contrasto di colore più o meno sfumato con la radice a seconda dell'effetto desiderato. È stata una delle prime tecniche di schiaritura di tendenza, seguita poi dal balayage e più recentemente dal foilayage.

Lo shatush di Bianca Balti

No make up make up

Tra i make up più visti negli ultimi anni c'è senza dubbio il no make up make up, ovvero il make up naturale e delicato talmente leggero che sembra quasi non esserci ma che invece c'è eccome. Un make up che, al contrario di quanto si può pensare, è strutturato ed eseguito a regola d'arte per fare in modo che i prodotti applicano risultino impercettibili per valorizzare al meglio la bellezza naturale. Solitamente in questo tipo di trucco la base è leggera e impalpabile con luci e ombre realizzate con sfumature delicate per scolpire il viso in modo naturale. Sugli occhi ombretti leggerissimi e luminosi rendono lo sguardo radioso, definito poi dal mascara.

Il make up di naturali di Candice Swanepoel

Beach waves, le onde naturali per i capelli

Tra gli hair look più amati degli ultimi anni ci sono senza dubbio le beach waves, le onde morbide e naturali che si realizzano sui capelli con piastre e ferri per ricreare l'effetto che si ottiene sui capelli appena usciti dal mare, quando la salsedine e il sole creano un movimento sinuoso sulla chioma. Perfette sia sui capelli lunghi che sulle chioma di media lunghezza creano un look naturale e di tendenza ma non troppo costruito e ordinato: più le onde sono ribelli e spettinate ad arte, più l'effetto sarà glamour.

Contouring e highlighting per scolpire il viso

Negli ultimi anni abbiamo visto anche dilagare la tendenza del contouring e dell'highlighting, ovvero la tecnica chiaro scurale utilizzata da sempre dai truccatori per scolpire il viso. A renderla un tormentone sono state le sorelle Kardashian che hanno reso il contouring il protagonista dei loro make up. Una tecnica perfetta per nascondere qualche piccolo difetto e valorizzare il viso mettendone in risalto i punti forti, ma che deve essere eseguita e sfumata sapientemente per risultare naturale.

Il contouring di Kim Kardashian

Le sopracciglia naturali

Dopo le terribili sopracciglia sottili degli anni '90, Cara Delevingne ha aperto le porte a una nuova tendenza con le sopracciglia folte e naturali. Da quando la top model è apparsa con l'arcata sopracciliare piena e sauvage hanno iniziato a spopolare le sopracciglia naturali, spesse e folte. Da quel momento è stato un susseguirsi di prodotti sopracciglia diventati virali, dalle matite per riempirle ai gel per fissare i peletti ribelli, fino alle cere per ricreare l'effetto soap brows.

Le sopracciglia folte e naturali di Cara Delevingne

L'esplosione della nail art

Se fino a qualche anno fa lo smalto era sempre monocolore e il massimo della decorazione era una french manicure, negli ultimi 20 ani abbiamo assistito a una vera e propria esplosione della nail art. Le unghie sono decorate con disegni floreali, astratti o geometrici e vengono utilizzati abbinamenti di smalti colorati a contrasto o top coat differenti. La manicure ha una nuova vita e non è più piatta e monocolore, ad eccezione di alcuni colori che rimangono protagonisti, come il rosso e il nero.

Spopolano le unghie con decorazioni astratte, geometriche o floreali

Microblading e dermopigmentazione, il tatuaggio per ricostruire le sopracciglia

Complice la tendenza delle sopracciglia folte, spopolano da ormai diversi anni i tatuaggi per le sopracciglia, che negli ultimi tempi si sono evoluti con tecniche dall'effetto più naturale come il microblading o la dermopigmentazione pelo a pelo. Con queste tecniche il tatuaggio permette di ricostruire le arcate sopracciliari di chi ha spinzettato troppo per seguire le tendenze dell'arcata sopracciliare sottile che spopolava negli anni '90 o di chi ha pochi peli, dando così nuova vita allo sguardo.

Smokey eyes, il make up intenso per gli occhi

Se da un lato tra i make up di tendenza c'è stato l'effetto naturale e impalpabile, dall'altra lo smokey eyes è stato e resta tutt'ora il protagonista dei beauty look intensi e focalizzati sullo sguardo. Che sia realizzato sui toni del grigio e del nero come vuole la tradizione, marrone per un effetto più soft o colorato per chi vuole un trucco audace, lo smokey eyes rimane uno dei make up look più trendy e amati di sempre.

Lo smokey eyes di Kristen Stewart

Baby boomer, la nail art che sostituisce la french manicure

Negli ultimi anni la tradizionale french manicure è stata rimpiazzata da una nuova tecnica: il baby boomer. Il principio è sempre quello di avere la lunetta più chiara rispetto al resto dell'unghia, solitamente colorata con nuance delicate come il rosa cipria, il rosa pastello oppure il crema, ma l'effetto è sfumato e graduale invece che geometrico e preciso. Una manicure elegante e sofisticata, scelta anche dalle spose per il giorno del loro matrimonio.

Bob, il taglio più iconico di sempre

Se si parla di tagli di capelli di tendenza non c'è dubbio: sul podio c'è sempre il bob. Che sia nella versione classica del caschetto medio oppure più lunga come il long bob, fino alle nuove versioni cortissime come il little bob il caschetto è il taglio più trendy di sempre. Lo dimostrano le star che lo scelgono per stravolgere il proprio look anche con il faux bob, per creare un caschetto senza tagliare i capelli.