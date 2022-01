Come creare un finto caschetto: il faux bob per chi non vuole tagliare i capelli Il faux bob è il caschetto finto più trendy del 2022 che ti permetterà di cambiare look per una sera stravolgendo il tuo hair style senza dire addio alla tua lunga chioma.

A cura di Federica Ambrogio

Se vuoi cambiare il tuo look per una sola sera o vuoi semplicemente capire se i capelli corti ti donano puoi copiare il segreto delle star: realizza un faux bob! Il finto caschetto sarà una delle tendenze capelli che spopoleranno per il prossimo inverno 2022: facilissima da fare a casa ti permetterà di stravolgere il tuo look in modo temporaneo creando un'acconciatura estremamente elegante e raffinata

Cos'è il faux bob

Il bob è da sempre il taglio medio più cool, ma non sempre si è disposte a dire addio a lunghe e fluenti chiome. In questo caso, se si vuole cambiare look per una sera soltanto o si vuole capire se il bob sia in grado di valorizzare davvero il proprio viso la soluzione arriva dalle star con il faux bob, un piccolo segreto spesso utilizzato su red carpet e set cinematografici per far apparire i capelli più corti senza bisogno di indossare parrucche nè di ricorrere a un taglio drastico. Si tratta di un vero e proprio caschetto finto realizzato nascondendo le lunghezze dei capelli rigirandole su sé stesse. Un'acconciatura che le star conoscono bene e che quando viene realizzata a regola d'arte fa pensare davvero a un colpo di testa: lo abbiamo visto indossare da Zendaya e Jennifer Lopez, ma anche da Emma Watson e Amal Clooney. Ma come si può creare anche a casa?

Come realizzare un faux bob

Realizzare un caschetto finto è possibile anche a casa, basteranno un elastico, qualche forcina e un po' di manualità. Il faux perfetto si crea quando il capello è texturizzato e corposo, mentre se il capello è troppo liscio o appena lavato si rischia che le ciocche scappino creando un effetto disordinato: per evitarlo, vaporizza sulla chioma uno shampoo secco prima di procedere con la realizzazione del faux bob. Il passaggio chiave sarà raccogliere la parte finale delle lunghezze in una treccia o una coda di cavallo bassa, fermandola con un piccolo e sottile elastico. A questo punto non dovrai fare altro che arrotolare la tua treccia o coda su se stessa all'interno dei tuoi capelli, e una volta raggiunta la nuca fermarla all'attaccatura dei capelli con delle forcine in modo che rimanga ben salda. Vaporizza infine una lacca per fissare il tutto.