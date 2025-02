video suggerito

Lady Gaga rivoluziona il look per i Grammy 2025: l'hairstyle gotico con capelli corvini e micro frangia Lady Gaga sorprende ancora i suoi fan cambiando di nuovo colore dei capelli: la cantante dice addio al biondo ghiaccio e sfoggia un taglio scalato con microfrangia.

A cura di Arianna Colzi

Lady Gaga

Lady Gaga era una delle artiste più attese dei Grammy Awards 2025. Nella serata che ha visto trionfare Beyoncé e Kendrick Lamar, la cantante si è esibita sulle note di California Dreamin con Bruno Mars. Sempre durane la cerimonia, l'artista ha annunciato il suo prossimo album Mayhem. A stupire tutti sul red carpet, però, è stato il suo look da goth girl completato da un nuovo colore di capelli. Gaga, infatti, è tornata al suo naturale color corvino dopo aver annunciato di aver raggiunto il primo posto della classifica Billboard 100 con Die With a Smile. Per la cerimonia a Los Angeles, invece, ha sfoggiato una lunga cascata di capelli corvini con tanto di frangia.

L'hair look di Lady Gaga ai Grammy Awards 2025

Lady Gaga ha scelto di giocare ancora una volta, divertendosi con i look da red carpet come solo lei sa fare. Il look da principessa goth sembrava quasi un omaggio ai personaggi dei film di Tim Burton. L'abito nero con una giacca in pelle dal corsetto allacciato e una gonna drappeggiata è firmato da Samuel Lewis, designer australiano-taiwanese che ha realizzato una creazione custom per la Mother Monsters, come Lady Gaga ama definirsi con i suoi fan.

Lady Gaga in custom Samuel Lewis

L'outfit e l'hair look scalato davano vita a una mise che in molti hanno definito Nosferatu-chic, visto che il vestito nero ampio e le texture ricordavano i costumi del remake di Nosferatu o una principessa dark dell'epoca vittoriana.

Il nuovo taglio di capelli di Lady Gaga

I capelli neri lucidi con micro frangia sono stati poi acconciati in una lunga treccia quando è salita sul palco con Bruno Mars per ritirare il premio come Miglior interpretazione di un duo o un gruppo per la loro Die With a Smile.

Lady Gaga e Bruno Mars