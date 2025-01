Lady Gaga cambia stile: per il nuovo album sfoggia capelli biondo ghiaccio

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Lady Gaga ha cambiato look. La cantante ha ringraziato i fan in un post Instagram per aver portato il suo singolo Die With A Smile, duetto con Bruno Mars, a primo posto della Billboard Hot 100, la classifica dell'omonima testate dei brani più riprodotti. Nel video e nel post di ringraziamento, la cantante ha sfoggiato un nuovo look, anche in vista del nuovo album, il settimo, che uscirà a breve.

Il look biondo ghiaccio di Lady Gaga

Lady Gaga dice addio ai capelli corvini e dà il benvenuto alla sua blondie era. Con sopracciglia decolorate e una lunga chioma biondo platino, Lady Gaga festeggia il fatto di essere la prima artista ad aver raggiunto il primo posto delle Billboard Hot 100 in tre decenni diversi. Il prossimo album, LG7, dovrebbe uscire a febbraio. Oltre a Die With a Smile, nel disco troviamo anche Disease l'altro singolo uscito in ottobre.

Il nuovo look di Lady Gaga

Per festeggiare questo traguardo professionale, Stefanie Germanotta ha scelto di tornare ai suoi celebri capelli biondi, stavolta però di una nuance tendente al biondo ghiaccio. Cambio di colore anche per le sopracciglia con il biondo platino scelto anche lì. Alla prima del sequel di Joker, lo scorso ottobre, aveva sfoggiato un caschetto sui toni del rosso, per poi tornare ai capelli corvini scuri a novembre, allungando la chioma probabilmente con delle extension. Ora la scelta di tornare al biondo con cui abbiamo imparato a conoscerla agli inizi della sua carriera.

Lady Gaga