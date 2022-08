Ketchup o rossetto? La provocazione di Rihanna contro l’ossessione per la bellezza Fenty Beauty e MSCHF lanciano il lipgloss ‘a sorpresa’: può essere make up o ketchup, ma è impossibile saperlo prima. Ecco quanto costa e perché è già un cult.

A cura di Beatrice Manca

Rihanna non è solo una popstar di fama internazionale, ma anche una famosa imprenditrice nel mondo della cosmetica: i prodotti della sua linea Fenty Beauty sono bestseller e ogni nuovo blush diventa un oggetto del desiderio. L'ultimo lipgloss lanciato sul mercato, però, ha fatto alzare un sopracciglio di perplessità: sembra (ed è) una bustina di ketchup! Si tratta ovviamente di una provocazione, ma non così lontana dalla realtà: su TikTok, infatti, l'ultima tendenza beauty è truccarsi con la frutta. Se le ciliegie vanno bene come blush, perché non alzare l'asticella e provare il ketchup come rossetto?

Il rossetto – provocazione di Fenty Beauty e MSCHF

Fenty Beauty ha unito le forze con MSCHF, collettivo di artisti newyorkesi famosi per le provocazioni fashion. Sono loro ad aver inventato le Satan Shoes (che ha anche Fedez) e ad aver venduto sul sito i sacchetti griffati "per sembrare ricchi". L'ultimo colpo di genio (o follia, a seconda dei punti di vista) è un lipgloss a sorpresa: può essere make up o ketchup, ma è impossibile saperlo prima. Per 25 euro si può acquistare una confezione che contiene quelle che sembrano bustine di salsa da fast food. Dentro ci può essere un campioncino dei famosi lucidalabbra di Rihanna oppure del semplice ketchup. Un po' come capitava con i pacchetti di figurine: bisogna aprirli per capire cosa c'è dentro e, al momento dell'acquisto, è impossibile sapere quante e quali bustine contengono la salsa. Una piccola roulette russa della cosmesi, insomma.

Il lip gloss "Ketchup or makeup", foto dal sito MSCHF

Neanche a dirlo, la collaborazione è già diventata un oggetto di culto e spopola su TikTok. Come ogni provocazione artistica, vale la pena capirne il senso: basta fare un giro sui social per capire che, subito dopo il food porn, la più grande ossessione collettiva è l'estetica. I tutorial di make up sono diventati sempre più complessi ed elaborati, usando gli ingredienti più strani, frutta e verdura incluse. Gli artisti di MSCHF vogliono farci riflettere su cosa compriamo, spesso impulsivamente, nel tentativo di trovare il prodotto dei miracoli: dopo aver provato ogni trucco possibile per far sparire le occhiaie e avere un contouring alla Kim Kardashian, ci spaventa davvero un rossetto che potrebbe essere ketchup?