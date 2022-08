Truccarsi con la frutta: su Tik Tok blush e rossetto si applicano con le ciliegie Frutta e verdura diventano gli alleati per il tuo make up: su Tik Tok le ciliegie sostituiscono il blush e i pomodorini il gloss per un trucco totalmente naturale.

A cura di Federica Ambrogio

Che Tik Tok sia la piattaforma dove spopolano le tendenze beauty più strane non è certo una novità: l'ultimo trend beauty diventato virale è quello che utilizza la frutta per ricreare il make up. L'hack più gettonato prevede di utilizzare le ciliegie sostituiscono blush e rossetto, ma troviamo anche le banane utilizzate per creare il contouring o le more come ombretto. Il risultato è un trecco fresco, leggero e totalmente naturale. Voi lo provereste?

Truccarsi con la frutta: il nuovo trend di Tik Tok

Ciliegie, banane e more non sono più solo alimenti perfetti per una merenda sana e fresca ma anche gli alleati per la tua beauty routine. A quanto pare infatti la frutta sostituisce i prodotti make up, almeno nelle challenge beauty di Tok Tok. Sulla piattaforma spopolano infatti i tutorial su come utilizzare la frutta per creare un make up dall'effetto fresco e leggero, 100% naturale. Così le ciliegie diventano l'alleato perfetto per colorare le guance e le labbra: basterà tagliarle a metà e poi massaggiare la polpa sul viso, sfumandola con il polpastrello per ottenere un effetto salute leggero. Sulle labbra potrai utilizzare lo stesso frutto oppure renderle luminose e più rossastre con le more, proprio come ci insegnavano le nonne.

Il collo delle banane e il fusto dei grappoli d'uva invece sembrano essere utili per creare la definizione dell'occhio al posto della matita oppure un contouring leggero per scolpire il viso. Non solo frutta ma anche verdura: la make up artist ucraina @molchanovamua ha infatti dimostrato come il gambo del peperone, se bruciato con un accendino, sia perfetto per creare una linea di eyeliner morbida, la barbabietola diventi un blush e i pomodorini creino sulle labbra un gloss naturale che dona un velo di colore alle labbra. Ovviamente sarà un trucco dalla durata minima e avrete bisogno di un po' di manualità per creare un effetto omogeneo, ma vale la pena provarci.