Il dettaglio nascosto sulle unghie di Jennifer Lopez: rivendica con orgoglio le sue origini Jennifer Lopez è la protagonista di "This Is Me…Now: A Love Story", il documentario nel quale la cantante racconta la sua vita e la sua carriera. Ai fan non è sfuggita una delle manicure sfoggiate nel film: il dettaglio sulle unghie è simbolo del suo orgoglio latino-americano.

A cura di Arianna Colzi

Per Jennifer Lopez sono giorni pieni di soddisfazione personale. Ha lanciato il film sulla sua vita, This Is Me…Now: A Love Story, prodotto da Prime Video, dove la popstar si racconta tra vita privata, successi e amore. Insieme al documentario è uscito anche l'omonimo album e presto JLo sarà in tour in tutto il mondo. Una delle manicure che vediamo nel documentario non è passata inosservata, notata soprattutto dai fan che hanno subito individuato il dettaglio che descrive bene l'anima di Jennifer Lopez.

La manicure di Jennifer Lopez

La manicure di Jennifer Lopez in This Is Me…Now: A Love Story

Il nail artist delle star, Tom Bachilk, ha curato le manicure incredibili che vediamo nel documentario This Is Me…Now: A Love Story, disponibile su Prime Video. Nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram il make up artist ha mostrato alcune delle manicure che ha sfoggiato Jennifer Lopez nel film. Una in particolare, che JLo aveva già mostrato sul suo profilo social questa estate, è un rimando alle sue origini latino-americane. Lopez è nata da una famiglia di origini spagnole e portoricane e non smette mai di mostrare orgoglio per i due Paesi, che hanno influenzato anche la sua musica.

Le unghie di JLo

Sulle unghie si può vedere nitidamente la scritta "latina" in caratteri antichi, che danno quasi un tocco barocco alla manicure. Il tributo alle sue origini è evidente anche nella scelta della simbologia: troviamo simboli che rimandano a Maria, croci, stelle, lamine d'oro e gemme che si innestano su un color nude. Un omaggio alla fede, che Jennifer Lopez ha sempre sottolineato come molto forte, e allo sfarzo delle tradizioni popolari dei due Paesi. La scritta "latina", poi, è il richiamo definitivo per queste "latina mani", come le ha definite lo stesso Bachilk, che da anni cura le unghie di JLo negli eventi più importanti.

La manicure latina di Jennifer Lopez