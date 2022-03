Festa del papà 2022: le idee regalo beauty per pelle, barba e cura del corpo Quest’anno per la festa del papà scegli un regalo dedicato alla bellezza: il 19 Marzo 2022 stupiscilo con set skincare, prodotti per la cura della barba e accessori beauty tecnologici.

A cura di Federica Ambrogio

Philips – OneBlade

Anche quest'anno la festa del papà è alle porte: perchè non stupirlo con un regalo dedicato alla bellezza? Anche gli uomini infatti si prendono cura della propria pelle con skincare routine dedicate, così come del corpo e della barba. Abbiamo selezionato per te le idee più belle da regalare questo 19 Marzo, dai set per la cura della barba a quelli dedicati alla skincare, passando per gli accessori tecnologici come rasoi e phon. Scopri tutti i regali per la festa del papà 2022 nella gallery!

I regali dedicati alla skincare uomo

Tra i regali più apprezzati dal papà che ama prendersi cura della propria pelle ci sono senza dubbio i prodotti dedicati alla skincare. Se vuoi regalare un cofanetto il prodotto che fa per te è Aquapower di Biotherm, un set che contiene la perfetta routine idratante prima e dopo la rasatura in un unico kit, dal gel detergente alla crema idratante. Tra i prodotti ideali da regalare c'è anche il Purifying Stick di Korff, perfetto per l'uomo con la pelle mista o grassa, uno stick detergente dalla texture fondente, che permette un’efficace detersione del viso: è ideale per purificare le pelli miste e grasse, pratico da utilizzare, lascia la pelle piacevolmente morbida ed è adatto anche per pelli sensibili. Se preferisci regalare una crema viso, il regalo che fa per te è la H2+O Crema Viso di Skinius, ideale per l’idratazione quotidiana e un comfort immediato dopo la rasatura.

I regali per la cura della barba

Se il tuo papà ama prendersi cura della barba in autonomia sarà perfetto il Kit per rasatura Cypress & Vetyver di Proraso, composto da una crema pre-shave e una crema da barba, oltre che da un balsamo post-rasatura , l'acqua di Colonia e tutti gli accessori come la ciotolina per prodotti da rasatura e il pennello da barba. Pisterzi propone invece la Crema da Rasatura Protettiva: è formulata con 95% di ingredienti di origine naturale e priva di nickel, è adatta a pelli normali, miste ma anche per quelle secche. Pensata per un utilizzo con e senza pennello, massaggiata sul viso aderisce perfettamente alla pelle, creando uno strato di protezione molto importante per una rasatura perfetta, senza segni e arrossamenti. Se ami regalare i set, il regalo giusto per te sarà il Beard Essentials Pochette King C. Gilette, una raffinata e pratica

pochette da viaggio contenente i must have per chi ama un look ben curato ma senza rinunciare alla praticità: contiene il detergente barba e viso, il balsamo barba e il pettino da barba.

I regali beauty tecnologici per la festa del papà

Vuoi regalare al tuo papà un accessorio beauty tecnologico? Tra i regali tech perfetti c'è il OneBlade di Philips, che regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza con un unico accessorio: rade, regola e rifinisce anche sotto la doccia e si può utilizzare sia sul viso che sul corpo. Per il papà attento al grooming e alla cura dei capelli il regalo perfetto sarà Helios di Ghd, il phon che permette di asciugare i capelli in un tempo record, e che grazie alla distribuzione concentrata della temperatura e del flusso d’aria offre un controllo più preciso per uno styling professionale comodamente a casa propria. Perfetto da regalare anche il Foreo – LUNA™ 3 MEN, la spazzola sonica per la pulizia del viso pensata appositamente per l'uomo: pulisce a fondo nel giro di 1 minuto la pelle spessa maschile e la barba; inoltre, grazie alle setole ultra igieniche di silicone scivola facilmente sulla barba e il viso senza tirare, strappare e irritare.