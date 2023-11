Come scegliere il balsamo per i capelli e come usarlo: i migliori per chiome lisce, ricce o mosse Il balsamo è l’ingrediente fondamentale per la nostra hair care routine: ecco perché è importante scegliere il conditioner più adatto ai capelli lisci, ricci, mossi o colorati.

A cura di Arianna Colzi

Per migliorare i nostri capelli il balsamo è il prodotto da non dimenticare mai. Molti lo ritengono uno step non necessario, invece il balsamo è uno stepfondamentale per l'hair care routine quotidiana e per lasciare idratati i capelli, rendendoli morbidi, brillanti e soffici al tatto. Non tutte le chiome sono uguali, però, per questo è necessario scegliere la tipologia più adatta. Che voi abbiate capelli lisci, ricci, mossi o trattati, ecco qual è il migliore conditioner da utilizzare per volumizzare, districare e idratare la vostra chioma.

Perché usare il balsamo

Prima di scegliere il balsamo è fondamentale capirne le proprietà. Il balsamo è un prodotto imprescindibile per i nostri capelli perché aiuta a richiudere le cuticole dopo lo shampoo. Infatti, dopo il lavaggio, anche grazie al vapore prodotto dall'acqua, il tessuto cutaneo "si apre" e i capelli tendono a diventare più "elettrici". Senza l'applicazione del balsamo il capello risulterebbe secco e stressato. Dunque, dopo la detersione arriva il momento il conditioner rifinisce il capello, rendendo l'aspetto del capello più luminoso. Il balsamo aiuta anche a pettinare il capello, addomesticandolo e riducendo l'effetto crespo. Ogni conditioner poi contiene ingredienti specifici diversi che danno vita alle proprietà del prodotto: scegliere il balsamo più adatto è fondamentale se si vuole ottenere il risultato desiderato.

Come scegliere il balsamo

Ma come si sceglie il balsamo? In primis in base al tipo di capelli: lisci, ricci, crespi o afro è importante usare il conditioner adatto alla nostra tipologia. Se per lo shampoo si deve scegliere un prodotto in base alla cute, per il balsamo si procede in base al tipo di capello. Tra i tanti presenti sul mercato si sceglie tra volumizzanti, ristrutturanti e idratanti.

Balsamo per capelli lisci

Se i vostri capelli sono sensibili all'umidità e sono tendenzialmente più resistenti allo styling, è bene utilizzare un balsamo per capelli lisci e fini. L'ideale per questo tipo di capelli è un volumizzante che possa nutrire e dare forma alle lunghezze talvolta anche sfibrate. Il balsamo volumizzante darà nuova luce alla vostra chioma, che risulterà più sana. Se i capelli sono invece più spessi, il conditioner migliore è quello ricco di ingredienti quali l'olio d'argan o la cheratina.

Balsamo per i capelli ricci, mossi e crespi

I capelli mossi sono forse la tipologia di capelli più complicata da trattare per via della loro natura ibrida: lisci sulla nuca e ondulati sulle lunghezze, che possono diventare crespe in base alla temperatura. Per questo per i capelli mossi il balsamo ideale è quello disciplinante perché è in grado di ammorbidire i capelli, rendendoli più malleabili per lo stilino. Il conditioner disciplinante non solo aiuta a districare le punte ma anche a protegge anche i capelli dall'umidità esercitando un effetto anti-frizz. L'olio idratante è spesso uno degli ingredienti principali dei balsami disciplinanti: questo principio attivo consente anche di nutrire quella parte di lunghezze che tende a seccarsi più facilmente, soprattuto se i capelli sono molto lunghi.

Sempre per tutelare un capello fragile e per proteggerne le lunghezze, anche i capelli ricci hanno bisogno di un balsamo specifico. In primis, evitare di usare balsami per capelli lisci perché, come visto fino a ora, le caratteristiche del capello sono molto diverse. Il capello riccio è più fragile delle altre tipologie di capelli ed è portato a spezzarsi con molta facilità: per questo il balsamo ideale è un balsamo idratante e districante. Queste due proprietà consento al capello riccio di avere un'elasticità perfetta, definendo il volume dei capelli che già di loro tendono ad avere una forma a spirale piuttosto definita.

Balsamo per capelli colorati

I capelli colorati hanno bisogno di un loro balsamo ad hoc perché richiedono un po' più di cura. Il balsamo ideale per i capelli tinti vitamine A, C ed E, selenio, polifenoli, niacinamide, estratti di tè verde, mirtillo e melograno è quello che contiene principi attivi come gli antossidanti perché proteggono la colorazione dalle aggressioni di agenti esterne. I più comuni tra gli antossidanti che possiamo trovare in un concitioner sono: vitamine A, C ed E, selenio, polifenoli, niacinamide, estratti di tè verde, mirtillo e melograno.

Balsamo per capelli grassi

I capelli grassi (o che tendono a diventare oleosi) sono particolarmente complessi da trattare. Per questo, per prima cosa, è meglio evitare le tipologie di balsamo che potrebbero aumentare la produzione di sebo. Per coloro che hanno capelli oleosi o grassi è sconsigliato l'utilizzo di balsami idratanti. Questi, infatti, arricchiscono e nutrono il capello che tenderà a sporcarsi più facilmente. L'ideale per questo tipo di capelli è un balsamo che purifichi e deterga il capello, riequilibrando anche l'eccesso di sebo prodotto. I conditioner ideali, quindi, sono quelli ad azione rafforzante o volumizzante.