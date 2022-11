Come prepararsi per un matrimonio: i consigli beauty per l’invitata perfetta L’invitata perfetta al matrimonio dovrà curare non solo l’abbigliamento ma anche il suo beauty look, dal make up all’acconciatura fino alla manicure per essere glamour senza esagerare.

A cura di Federica Ambrogio

Per essere le invitate perfette a un matrimonio, non basta soltanto scegliere l'abito giusto da indossare, ma è importante anche saper scegliere trucco, hair style, accessori e piccoli dettagli che completano il look in modo armonioso rendendolo elegante e raffinato senza commettere errori. Se in fatto di outfit il bianco è bandito, anche per make up e acconciature ci sono alcuni errori da evitare, come ad esempio nail art dai colori troppo forti ed estrosi, acconciature esagerate o make up troppo intensi da risultare volgari. Per il beauty look del matrimonio è da tenere a mente la regola del "less is more": la semplicità renderà il tuo look estremamente elegante senza dover rinunciare ad essere glamour.

Come truccarsi per un matrimonio: il make-up per le invitate

Scegliere il make up look giusto per le invitate al matrimonio vorrà dire essere glamour senza esagerare. Il trucco ideale sarà quindi naturale e valorizzante, ma non troppo intenso e i colori da preferire saranno tenui e naturali, abbinati al vestito, al tema del matrimonio o alla stagione, scegliendo tra le nuance che più esaltano chi le indossa. I toni neutri e delicati saranno quelli da prediligere per intensificare lo sguardo, che potrà essere reso ancora più magnetico da ciglia finte e linee sottili di eye-liner. Gli ombretti dai toni chiari potranno essere sia opachi che luminosi, mentre le nuance più scure e intense saranno da preferire nella versione matte. Sconsigliato invece l'utilizzo dei glitter, che potrebbe rendere il trucco poco raffinato.

Un make up intenso ma raffinato

L'incarnato dovrà essere uniforme e luminoso e dalla tenuta perfetta per evitare che durante la festa il viso diventi lucido o che il trucco si sciolga: indispensabili quindi primer che prolungano la resa del make up, ma anche ciprie, spray fissanti e salviette opacizzanti. Il blush o le terre saranno gli alleati perfetti per rendere l'incarnato sano e fresco, ma non esagerare con i colori troppo vivaci. E sulla labbra? Il rossetto potrà essere tono su tono con l'abito o con la manicure: si ai colori neutri e delicati come le sfumature del rosa e del pesca, ma saranno ideali anche i rossetti più accesi come il rosso o il vinaccia. Da evitare invece i colori troppo sgargianti e fluo come il fucsia e l'arancione.

Labbra rosse e ciglia finte per le invitate al matrimonio

Le acconciature più belle per le invitate a un matrimonio

L'acconciatura dell'invitata perfetta sarà semplice e raffinata, non troppo elaborata nè vistosa. Per chi ha i capelli lunghi e ama portarli sciolti sarà perfetta una piega mossa e morbida con onde sinuose e non troppo costruite, oppure un elegantissimo styling liscio curato nel minimo dettaglio: in quest'ultimo caso potrai ad esempio portare i capelli dietro le orecchie su un lato e indossare un orecchino pendente e luminoso. Per chi ama i raccolti c'è l'imbarazzo della scelta tra chignon bassi, twist, code di cavallo e semi raccolti: il consiglio è quello di creare un'acconciatura non troppo ordinata e precisa, bensì morbida e sbarazzina. Da evitare invece gli chignon alti, le cotonature XL e gli hair styiling troppo estrosi.

L’acconciatura delle damigelle ispirata a quella della sposa

Se hai capelli ricci potrai lasciarli liberi per un effetto rebel chic, oppure potrai puntarli e raccoglierli in un'acconciatura semplice e minimal che non snaturi il tuo capello. Il segreto per avere i capelli perfetti ad un matrimonio anche se hai un taglio corto è scegliere un look ordinato ed elegante. Qualunque acconciatura tu scelga, evita di esagerare con gli accessori: non indossare decorazioni floreali, che potrebbe aver già scelto la sposa per sè e per le sue damigelle. Da evitare anche i fermagli troppo vistosi e appariscenti.

Nail-art matrimonio, idee di manicure per le invitate

Particolare attenzione dovrà essere dedicata anche alla manicure: se dovrai aiutare la sposa ad indossare l'abito è consigliato avere unghie curate ma non troppo lunghe, con colori delicati e non troppo elaborati: in questo modo non rischierai di macchiare l'abito e anche negli scatti fotografici non toglierai l'attenzione dalla sposa. Per le altre invitate non ci sono regole ferree, se non quella di evitare colori fluo, decorazioni 3D o nail art troppo estrose ed elaborate. La scelta del colore potrà essere abbinata a quella del vestito per creare un look ton sur ton, oppure agli accessori che indossi.

Gli errori beauty da non commettere a un matrimonio

L'errore principale che si può commettere nel ricreare un make up o un'acconciatura da invitata al matrimonio è quella di esagerare. Troppo fondotinta, ciglia XL, rossetti dark o illuminanti glitterati renderanno il tuo look cheap e poco elegante, così spray brillanti vaporizzati sui capelli o chignon extra large. Per quanto riguarda il make up, il fondotinta dovrà essere dello stesso colore della pelle e non più scuro per non creare stacchi di colore. Per illumina il viso non scegliere highlighter brillanti o glitter, ma punta su prodotti più soft dall'effetto naturale. Per il trucco labbra, la matita dovrà essere tono su tono con il rossetto o al massimo un tono più scura: evita la matita nettamente più scura nel contorno labbra e il rossetto chiaro al centro. Per l'acconciatura, se scegli il fai da te attenzione alla scelta delle forcine, che dovrà essere del colore più simile a quello dei tuoi capelli per risultare invisibili. Se puoi, evita l'utilizzo di posticci per creare chignon e raccolti, che se non vengono utilizzati nel modo giusto rischiano di vedersi creando un effetto poco raffinato.

Sceggli i prodotti giusti per il tuo look

Altri consigli beauty utili per l'invitata perfetta

Se hai scelto di non affidarti a un professionista per realizzare il tuo make up look, scegli con cura i prodotti da utilizzare per creare il tuo trucco, che dovranno essere a lunga tenuta e a prova di sbavature. Evita gli ombretti in polvere libera per evitare un fall out di prodotto con la polvere che cade sul viso rovinando la base. Abbi cura nella fase finale di fissare il tuo make up per un effetto più duraturo. Scopri nella gallery i prodotti ideali da utilizzare per creare il make up look perfetto.