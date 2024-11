video suggerito

Com'è cambiata Milly Carlucci, le foto di ieri e oggi della conduttrice di Ballando con le Stelle Milly Carlucci ha 70 anni e continua a essere tra i volti storici più amati della tv italiana. In quanti ricordano com'era agli esordi negli anni '80? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dal debutto a Ballando con le stelle.

A cura di Valeria Paglionico

Milly Carlucci, all'anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, è una delle conduttrici più amate della tv italiana: ha debuttato nello spettacolo nel 1976, per la precisione quando è stata scelta da Renzo Arbore come inviata del programma L'altra Domenica. Nonostante siano passati decenni da allora, continua a essere sempre sulla cresta dell'onda. Ormai da moltissime stagioni è la regina del sabato sera di Rai 1 con il suo Ballando con le stelle e, sebbene abbia raggiunto i 70 anni, sembra non avere alcuna intenzione di ritirarsi. In quanti la ricordano da giovanissima, quando a poco più di 20 anni provava a sfondare come modella e showgirl? Ecco le foto che mostrano l'incredibile trasformazione di Milly negli oltre 40 anni di carriera.

Milly Carlucci da giovane: le foto della conduttrice a 20 anni

Milly Carlucci è nata a Sulmona nel 1954 ma, complice il lavoro del padre nell'Esercito Italiano, ha vissuto a Roma a partire dall'adolescenza. Il debutto nello spettacolo risale al 1972, anno in cui ha vinto Miss Teenager.

Milly Carlucci da giovanissima

Solo sul finire degli anni '70, però, ha raggiunto il successo televisivo, ovvero quando ha preso il posto di Rosanna Vaudetti al timone di Giochi senza frontiere. Com'era agli esordi? Avendo poco più di 20 anni, è chiaro che rispetto a oggi il suo aspetto era decisamente diverso ma sul suo profilo Instagram non esita a ricordare il passato con foto e post. All'epoca portava i capelli lunghi e vaporosi, osava con scollature audaci e metteva in risalto la forma fisica da urlo tra tubini aderenti, minigonne e trasparenze.

Milly Carlucci con i capelli corti nel 2000

Le trasformazioni dei look di Milly Carlucci

Confrontando le foto di ieri e oggi di Milly Carlucci, c'è un dettaglio in particolare che balza subito all'occhio: la conduttrice ha rivoluzionato spesso il suo hair look. A partire dagli anni 2000 ha spaziato tra un taglio cortissimo in biondo platino, delle originale codine laterali, frangette, code di cavallo, chioma effetto bagnato e permanente.

Milly Carlucci nel 2002 con i capelli extra lisci e le codine

Così facendo, è riuscita a rinnovarsi a ogni apparizione pubblica. La cosa che in molti si chiedono, inoltre, è: la Carlucci è rifatta? Come fa ad avere una pelle tanto liscia a 70 anni? La chirurgia e i ritocchi non c'entrano nulla: come lei stessa ha dichiarato si serve del laser, una tecnologia a cavallo tra la medicina e la cosmetica che aiuta a rigenerare il collagene sotto pelle, donandole un meraviglioso effetto naturale e radioso.

Le foto di Milly Carlucci oggi

Com'è oggi Milly Carlucci? Continua a essere tra le regine di eleganza della tv italiana, sul cui palco appare sempre super chic tra completi mannish e abiti da sera. Non rinuncia a raffinatezza e glamour neppure durante le prove di Ballando con le stelle, dove appare spesso in prima linea in tailleur, occhiali da vista fumé e basco colorato, accessorio che le permette di sfoggiare delle acconciature originali, dalle trecce alle code di cavallo extra long. Insomma, il segreto del successo della conduttrice sembra essere il suo stile fashion, il suo sorriso smagliante e la grinta che da sempre la contraddistingue e che non ha perso con l'avanzare dell'età.