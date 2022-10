Tendenze capelli e make up Autunno/Inverno 2022-2023

Colori smalto per l’autunno: blu notte, petrolio o grigio, 5 tonalità da provare Dalle sfumature del marrone al nero intenso, passando per rosso, verde petrolio e blu: la manicure di tendenza per l’autunno 2022 è a tutto colore. Scopri gli smalti da provare.

A cura di Federica Ambrogio

La manicure dell'autunno 2022 è a tutto colore. Nonostante gli smalti nude continuino ad essere tra i colori top del momento, la stagione autunnale vede tornare in auge gli smalti scuri e intensi come il nero, e ripropone colori avvolgenti e magnetici come la famiglia dei marroni, dal fango al caffè, fino alla gamma dei verdi, dove spopolano le nuance oliva e petrolio. Non mancano l'intramontabile rosso e il bordeaux per le manicure eleganti, mentre per chi vuole osare sono perfette le sfumature del blu intenso. Scopri 5 colori di smalto da provare quest'autunno!

Il marrone, dal fango al caffè

Le nuance del marrone sono sempre tra le più gettonate per la stagione autunnale. Quest'anno non potrai perdere i marroni scuri e intensi come il testa di moro, ma tra i colori di tendenza ci sono anche i fango e il caffè, il tortora e il cappuccino. Colori caldi e magnetici perfetti da applicare su tutte le unghie o da utilizzare per nail art elaborate: prova ad abbinarli con l'oro! Lo smalto da non perdere è il nuovo Off the grid di Essie, un color fango con un leggero tocco verdastro.

Lo smalto blu notte

Il blu intenso e profondo sarà uno dei colori più gettonati della stagione autunnale, soprattutto quando lo si applica in modo uniforme su tutte le unghie. Bellissimo sulle unghie lunghe dalla forma a mandorla è ideale anche sulle unghie più corte. Il blu perfetto per l'autunno 2022 è intenso e profondo, dal finish luminoso e addirittura metallizzato o reso olografico con l'effetto cat eye. Lo smalto da provare è Midnight Mantra della collezione autunale di OPI.

Gli smalti verdi, dall'oliva al petrolio

La famiglia dei verdi è un'altra delle gamme di colori più gettonata in autunno. Quest'anno si osa non solo con i classici verde oliva e verde bottiglia, ma anche con colori più brillanti e vivaci come il verde coda di pavone e petrolio. Tra gli smalti da provare c'è Elysian Fields di Orly, un verde oliva caldo, ma anche il meraviglioso Teal Time di CND Vinylux, un verde petrolio luminoso.

Il rosso intenso per l'autunno

Non poteva mancare tra i colori più trendy dell'autunno l'intramontabile rosso. Per l'autunno 2022 lo smalto rosso di tendenza è intenso e profondo. Si spazia dall'elegantissimo rosso ciliegia fino ad arrivare alle nuance più scure del vinaccia e del bordeux violaceo. Per una manicure brillante è da provare il Goldie Red di Gucci, mentre per chi vuole uno smalto più intenso è perfetto Infinite di Chanel.

Gli smalti scuri: nero e grigio

Il nero e le sue sfumature saranno al centro dell'attenzione per la manicure dell'autunno 2022. Nero intenso, grigio fumo e antracite, fino ad arrivare ai grigi più chiari con un tocco di blu per una manicure davvero particolare. Da provare Sea Clay di JINsoon, un grigio luminoso a base blu, mentre se vuoi un look più intenso e scuro è perfetto Ophelia di Zoya.