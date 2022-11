Calendari dell’Avvento beauty 2022: tutte le idee dal make up alla skincare Aspetta il Natale con un calendario dell’Avvento dedicato alla bellezza! 24 sorprese tra make up, cosmetici, profumi e prodotti skincare tutte da scoprire.

A cura di Federica Ambrogio

Biotherm

Da qualche anno spopolano i calendari dell'Avvento dedicati alle bellezza: 24 caselline colme di prodotti beauty, dai cosmetici per la skincare ai profumi, passando per make up, maschere viso e prodotti per la cura del corpo. Caselline da aprire fino a Natale facendo così il conto alla rovescia fino al 25 Dicembre. Abbiamo selezionato per te alcuni calendari tra le ultime novità, scoprili tutti nella gallery e trova quello per perfetto da regalare o regalarti!

I calendari dell'Avvento dedicati al make up

Chi ama il make up non potrà che rimanere estasiato dal calendario dell'Avvento che cela dietro ogni casellina un rossetto, un mascara o una mini palette di ombretti. Tra i calendari da scoprire quest'anno c'è quello di Yves Saint Laurent, un lussuoso calendario dell'avvento caratterizzato dai colori oro, nero e con il pattern classico di YSL che include i prodotti più iconici di YSL: 4 prodotti make-up full size, 19 mini prodotti, e un regalo speciale. Da non perdere il Diamond Chest of Beauty Stars di Charlotte Tillbury che contiene 12 prodotti best seller del brand, dalle matite labbra ai rossetti. Tutto da scoprire il calendario dell'Avvento di Nabla che comprende ben 12 prodotti full size tra cui il celebre Viper Lip Plumper, iconico balsamo volumizzante, Bombay Black, la matita occhi waterproof dal colore nero intenso e la matita multi-funzione a lunga tenuta Cupid’s Arrow #7.

Profumi da scoprire con il calendario dell'Avvento

Cosa c'è di meglio di trovare profumi e fragranze tutte da scoprire dietro le caselline del calendario dell'Avvento? Scopri L'Advent Calendar di Jo Malone, con inebrianti fragranze per la casa, Cologne uniche in formato travel size, decorazioni natalizie e prodotti full size. Con il calendario dell'Avvento di Acqua di Parma il countdown delle feste svela con ogni finestra una nuova sorpresa per immergersi nell'universo di Acqua di Parma, dalle Colonie a Blu Mediterraneo, da Signatures of the Sun alla Home Collection.

I calendari dell'avvento dedicati alla skincare viso e corpo

Tra i calendari dell'Avvento da non perdere ce ne sono tantissimi dedicati alla skincare. Il calendario proposto da Biotherm, realizzato in carta riciclata, contiene mini-taglie dei prodotti più iconici del brand da portare in vacanza o da far provare alle persone care, dedicate a idratazione, corpo, anti-età e rigenerazione. Da non perdere anche il calendario dell'avvento di Clarins che contiene 24 cosmetici dedicati ai trattamenti viso, corpo e maquillage più amati.