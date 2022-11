I migliori calendari dell’avvento 2022, beauty e non solo Sta per arrivare uno dei periodi dell’anno che più mette d’accordo grandi e piccini, il Natale. Per molti, è tradizione aspettare il 25 dicembre con il calendario dell’avvento: dall’1 al 24 dicembre, si apre una casellina al giorno e si riceve un regalo. Ne esistono di diversi tipi, dai calendari beauty ai calendari pieni di cibo, ce n’è davvero per tutti i gusti. Potete scegliere quello che più vi piace o acquistare quello che pensate renderebbe felice una persona cara.

Il calendario dell'Avvento permette di aspettare il Natale immergendosi completamente nell'atmosfera e pregustando già il piacere che si proverà a scartare il regalo che è stato lasciato per noi sotto l'albero.

In vendita si trovano davvero tante tipologie di calendari dell'Avvento, in modo da poter sorprendere davvero chiunque. Gli amanti della moda e del make-up apprezzeranno i calendari beauty, gli amanti del fantasy non vorranno assolutamente perdersi quelli a tema Harry Potter e i più piccoli impazziranno certamente per quelli proposti dal marchio Lego. Insomma, nessuno può rimanere scontento, quando si tratta di calendari dell'Avvento.

Calendari dell'Avvento Beauty

Le amanti dei trucchi e dei gioielli apprezzeranno sicuramente i calendari dell'Avvento beauty, ma anche gli uomini potranno ritenersi soddisfatti: ogni giorno potranno ricevere in regalo accessori, piccoli gioielli di bigiotteria o trucchi, maschere viso e creme per la beauty routine, prodotti per la barba. Ecco quali sono i migliori per il 2022.

Kiko Arctic Holiday Beauty

Il calendario dell'Avvento Kiko Arctic Holiday Beauty comprende tutto l'occorrente per ottenere un bellissimo make-up: dai prodotti per la base a quelli per le sopracciglia, gli ombretti e gli illuminanti. In alcuni caselle potrete trovare anche uno specchietto, una pinzetta e dei pennelli.

Essence Happy Holidays

Molto simile, ma più economico è il calendario dell'Avvento Essence Happy Holidays. Si compone di 21 prodotti di dimensioni standard, tra cui maschere per il viso, ciprie e phard e 3 mini smalti per unghie. Tutte le sorprese sono inserite in una struttura di cartone e divise in ventiquattro scomparti.

Douglas Exclusive Beauty

Il Douglas Exclusive Beauty è certamente tra i più costosi in vendita, ma è anche tra i più apprezzati; in particolare, questa versione è pensata per gli uomini, e comprende non solo creme e profumi, ma anche prodotti per prendersi cura della barba.

Yves Rocher On Christmas Night

Il calendario dell'Avvento Yves Rocher On Christmas Night è stato realizzato nel 2020 e da due anni a questa parte conquista ogni Natale tutte coloro che la ricevono. Tutti i prodotti nascosti dietro le caselle sono realizzati con ingredienti naturali e saranno un toccasana per la pelle.

Sephora Adventskalende

Il calendario dell'Avvento Sephora Adventskalende comprende 24 prodotti del marchio, per un valore totale di 150 euro. Inoltre, chi acquisterà questo cofanetto riceverà in omaggio gli asciugamani idratanti Filabe Basic, morbidi e ideali per asciugare il viso senza irritarlo.

Calendari dell'Avvento per i più golosi

Forse non tutti sanno che esistono anche diversi calendari dell'Avvento dedicati al cibo. In ogni casella potrete trovare caramelle, dolcetti e prelibatezze di ogni tipo, anche salutari, se sceglierete quello della Foodsprings. Eccone qualcuno.

Foodspring Fitness Selection

Cominciamo la nostra selezione in fatto di calendari dell'avvento alimentari con il Foodspring Fitness Selection, uno dei più salutari in circolazione. Tra i prodotti all'interno delle caselline troverete shake per l'allenamento, snack e creme proteiche e integratori alimentari.

Beer Journey

Sicuramente meno salutare, ma assolutamente originale è il Beer Journey. All'interno troverete una selezione di 24 birre a marchio Stella Artois, Corona, Leffe, Bud, Goose Island, Tripel Karmeliet, Franziskaner, Jupiler, Hertog Jan, Kwak, Belleveue, Viktoria, Hoegaarden, più quattro gadget tematici.

Milka Christmas

Gli amanti del cioccolato apprezzeranno sicuramente il Milka Christmas, il calendario dell'Avvento che sotto ogni casella nasconde dei gustosissimi cioccolatini al latte. L'assortimento è misto e molto ricco, ogni cioccolatino sarà apprezzato da tutta la famiglia.

Lindt Orsetti

Una valida alternativa è il calendario dell'Avvento della Lindt: sotto ogni casella troverete un orsetto di cioccolato. I gusti disponibili sono a base latte, ma accontentano tutti i gusti. Gli orsetti sono di varia misura e sono apprezzati da grandi e piccini.

Haribo Caramelle

Diverso, ma molto apprezzato è anche il calendario dell'Avvento dell'Haribo, che contiene le famose e sempre amate caramelle gommose. Ogni casella ne contiene una bustina e i gusti sono vari: ci sono gli orsetti classici, i Coccodrì e gli Orsetti d’Oro.

Calendari dell'Avvento Lego

Conoscete dei collezionisti di Lego? Il noto marchio ha realizzato diversi calendari dell'Avvento, tutti tematici e tutti imperdibili. Ve ne mostriamo qualcuno, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Lego 60352 City

Lego 60352 City è il calendario dell'Avvento a tema natalizio. Sotto ogni casellina troverete un pezzo da costruzione o un personaggio, a tema natalizio o meno. Inoltre, nella confezione d'acquisto è presente anche un tappetino su cui posizionarli tutti in fase di gioco.

Lego 75340 Star Wars

Gli appassionati di Star Wars apprezzeranno il calendario dell'Avvento Lego 75340, una variante tematica che permette di collezionare tutti i personaggi della saga versione mattoncino. Oltre alle spade laser e agli oggetti di scena, trovate, infatti le miniature di R2-D2, Darth Vader e Droide Gonk.

Lego 76231 Marvel

Il calendario dell'Avvento Lego 76231 Marvel è perfetto per gli amanti dei Guardiani della Galassia. Nella confezione trovate 6 mini figure, tra cui quelle di Star-Lord, Rocket, Groot e Mantis, ma anche accessori e riproduzioni della sceneggiatura.

Lego 41690 Friends

Sempre a tema natalizio c'è il calendario dell'Avvento Lego 41690 Friends, che contribuirà a creare un'atmosfera dolce e magica, tipa di questo periodo dell'anno. Sotto ogni casella troverete oggetti tematici. Una volta recuperati tutti, il Natale sarà ufficialmente nell'aria!

Lego 76196 Super Heroes

La Lego pensa anche ai grandi appassionati degli Avengers, con il calendario dell'Avvento Lego 76196 Super Heroes. Potete scegliere la versione classica o quella che vi permetterà di ottenere anche Iron Man in dimensioni medie. Le minifigures presenti in entrambe le versioni, invece, sono: Spider-Man, Black Widow, Thor, Captain Marvel, Thanos e Nick Fury.

Calendari dell'Avvento Harry Potter

Quando dicevamo che c'è davvero per tutti i gusti, dicevamo sul serio: anche gli appassionati di Harry Potter non rimarranno delusi e potranno scegliere tra numerosi calendari a tema. In base a quello che sceglierete, avrete diritto a diverse tipologie di gadget.

Calendario dell'Avvento Harry Potter con charms

La prima versione che vi proponiamo è quella di un calendario dell'Avvento con charms. Alla fine, potrete creare il vostro bracciale, la vostra collana o una cintura, scegliendo di volta in volta quali ciondoli abbinare e indossare. I charms che possono capitare sotto le vostre caselle sono numerosi, l'assortimento è molto vasto.

Calendario dell'Avvento Harry Potter con oggetti di cartoleria

La seconda versione che vi proponiamo è quella del calendario dell'Avvento con prodotti per la scuola. Penne, matite, righelli, adesivi, temperini e portachiavi da appendere all'astuccio: potete trovare davvero tutto quello che vi serve per passare un anno scolastico davvero magico.

Calendario dell'Avvento Harry Potter Lego

Anche la Lego ha realizzato un calendario dell'avvento di Harry Potter: i collezionisti lo adoreranno! Sotto ogni casella troverete i protagonisti della saga in formato mini, gli oggetti di scena e tanti accessori, per ricreare una piccola Hogwarts a casa vostra.

Calendario dell'Avvento Harry Potter Cinereplicas

Anche il calendario dell'Avvento di Harry Potter realizzato da Cinereplicas è molto apprezzato e ricco di gadget che saranno molto apprezzati. Sotto le caselle potrete trovare taccuini, calzini, fermacarte, adesivi e altri gadget per abbellire quaderni e diari e per indossare la magia.

Calendario dell'Avvento Harry Potter Funko Advent

Infine, vi proponiamo la versione del calendario dell'Avvento di Harry Potter della Funko Advent. Al suo interno trovate 24 personaggi della saga in versione Funko Pop. Potete utilizzarli per ricreare l'ambientazione, oppure tenerli in una scatola e metterli in bella mostra su uno scaffale, come i veri collezionisti.

Calendari dell'Avvento per gli amanti dei tè e delle tisane

Anche gli amanti dei tè e delle tisane non rimarranno delusi: tra Lipton, Pukka ed Equilibra, c'è solo l'imbarazzo della scelta sul marchio a cui affidarsi per collezionare bustine dai gusti particolari, tisane a base di erbe aromatiche e tanto altro.

Pukka Herbs Days of Joy

Il Pukka Herbs Days of Joy è uno dei calendari dell'Avvento più apprezzati dagli amanti dei tè e delle tisane. Tutti prodotti del marchio sono naturali e imballati con materiali eco-sostenibili. I gusti sono assortiti e da ogni infuso potrete avere dei benefici che contribuiranno al benessere del vostro corpo.

Tisane e Integratori Equilibra

Una valida alternativa è il calendario dell'avvento di Equilibra, composto da infusi e tisane ideali per prendersi cura dell'organismo. In particolare, in questa versione trovate le tisane pancia piatta, digestiva, relax e riposo, energia e vitalità, detox, snella & in linea. Inoltre, nella confezione sono compresi quattro filtri per la preparazione.

Lipton Tea Advent Calendar

Le signore e i signori del tè non sapranno resistere al Lipton Tea Advent Calendar: sotto ogni casella troverete una bustina del famoso marchio ed entro il giorno di Natale avrete assaggiato tutti i gusti disponibili. Inoltre, sono inclusi anche 48 filtri.

L'Angelica Coccole e Benessere

Molto apprezzato è anche il calendario dell'Avvento L'Angelica Coccole e Benessere, in cui trovate tisane calde e fredde, varianti particolari, come quelle al cacao. Potete appendere il calendario al muro e aspettare la notte di Natale coccolandovi, casellina dopo casellina.

English Tea Shop

Se la versione da appendere al muro non vi interessa, potrebbe invece fare al caso vostro la versione cofanetto, come quella di English Tea Shop, che contiene estratti che arrivano dallo Sri Lanka, tutti diversi, ma tutti intensi. Potete inserire ogni bustina in un sacchetto o semplicemente decidere di pescarla casualmente dal cofanetto.

Calendari dell'Avvento da riempire

Se volete regalare un calendario dell'Avvento personalizzato, allora tutto quello che vi serve è un'idea per come realizzarlo: potreste sfruttare una serie di sacchetti, una struttura di cartone con delle finestrelle o qualcosa di più elaborato. Di seguito vi diamo qualche idea.

Calendario dell'Avvento in feltro

Una prima idea è questo calendario dell'Avvento in feltro. Ha la forma di un Babbo Natale e presenta 24 piccole tasche con indicato il giorno del mese. Potete inserire le sorprese che avete scelto in ciascuna e poi appenderlo in camera o in cucina.

Calendario dell'Avvento versione scatole da estrarre

Molto simpatico è anche il calendario dell'Avvento diviso in scomparti: ogni giorno dovrete estrarre una scatolina dal cartonato e scoprire qual è la sorpresa che vi si cela dentro. Lo trovate disponibile in blu o in rosa ed è ideale anche come regalo pre-natalizio per un bambino o per la persona che amate.

Calendario dell'Avvento con sacchetti

Molto carino è anche il calendario dell'Avvento da appendere. L'idea è questa: appendete il filo sopra al letto o, se ne avete uno, sopra al camino, riempite i sacchetti con le sorprese che preferite e poi appendeteli al filo. In questo modo, questa piccola sorpresa diventerà anche una piacevole decorazione natalizia.

Calendario dell'Avvento con casette

A proposito di sorprese da appendere, vi proponiamo anche le casette di Livaia, realizzate in cartone e dipinte a mano. Inserite lo spago nella fessura e poi legate le casette dove preferite. Essendo abbastanza grandi, potete pensare di osare con sorprese più voluminose e aggiungere qualcosa ai soliti cioccolatini.

Calendario dell'Avvento in legno

L'ultima idea che vi proponiamo è quella del calendario dell'Avvento in legno: potete scegliere tra la versione cornice, la versione trenino e la versione presepe, con o senza lucine incorporate. Il vostro regalo pre-natalizio diventerà, così, decorazione e arredo.