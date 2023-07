Aura nails a effetto glassato: la manicure ispirata ai chakra è la più trendy dell’estate 2023 Si chiama glazed aura nails ed è la manicure destinata a spopolare nell’estate 2023. Le sfumature scelte si ispirano all’anima o al chakra dominante e vanno completate da uno strato “glassato”: ecco come realizzare la nail-art.

A cura di Valeria Paglionico

La manicure è ormai diventato un dettaglio irrinunciabile per coloro che vogliono essere "sempre sul pezzo" in fatto di tendenze, tanto che spesso la si cambia anche più volte al mese solo per mettere in mostra il proprio animo glamour. In estate, in particolare, le mode da seguire sono originali e super colorate, quest'anno ad esempio sono spopolano le unghie fluo, il french "rivisitato" in chiave arcobaleno e le mermaid nails ispirate alla sirenetta. La nuova mania da imitare che nata sui social è addirittura più scintillante di tutte queste ultime varianti messe insieme: si chiama glazed aura nails ed è destinata a illuminare le vacanze 2023.

Cosa sono le aura nails

Si chiama glazed aura nails ed è la manicure che sta spopolando su TikTok, la sua particolarità? Mixa due diverse tendenze, quella delle unghie aura e delle unghie glassate. A idearla è stata la nail artist Zola Ganzorigt, colei che per prima si è servita dei social per mostrare i risultati della sua "intuizione".

Glazed aura nails

Inizialmente ha realizzato le classiche aura nails con l'iconica sfumatura al centro e il colore che si ispira all'anima o al chakra dominante. A questa manicure ha aggiunto l'effetto glassato, ovvero con una leggera finitura cromata che illumina lo smalto. È possibile scegliere i colori più svariati, dalle nuance neutre come il cipria alle tinte neon brillanti, l'importante è che non si rinunci allo sfumato e al tratto glassato per completare l'opera.

Le aura nails effetto glassato

Come realizzare l'effetto glassato sulle unghie

Come ha fatto Ganzorigt a combinare le due tendenze nails? Si è servita di un piccolo aerografo, consigliando ai followers di applicare con questo due strati di un colore di base prima di aggiungere una tonalità più chiara al centro dell'unghia. Una volta asciugatosi, si può completare il tutto con la polvere cromata o col top coat. Nel caso in cui si voglia usare uno smalto classico, invece, è possibile creare l'effetto aura con una spugna per le unghie immersa nel prodotto: il primo strato deve essere molto chiaro, mentre il secondo più scuro e ridotto con la parte centrale a effetto ombré. A questo punto, dunque, non resta che provare, certi del fatto che il risultato sarà super glamour.