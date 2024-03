Angelina Mango e il tatuaggio nascosto: la cantante rivela il significato Nell’intervista a Sette del Corriere della Sera, Angelina Mango, fresca vincitrice del Festival di Sanremo 2024, si racconta tra passioni, ambizioni e storie personali, come quella del significato di uno dei suoi tatuaggi- Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Angelina Mango

Angelina Mango è l'artista del momento. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024, la cantante de La Noia si sta preparando per l'Eurovision Song Contest, che si terrà a Malmö, in Svezia, a Maggio. Nell'intervista rilasciata a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, Mango racconta il turbinio di emozioni che sta vivendo, rivelando qualche dettaglio in più sul suo processo creativo, dai disegni alla musica, passando per i tatuaggi.

Le passioni di Angelina Mango

In nove mesi Angelina Mango è passata da vincere Amici a trionfare al Festival di Sanremo 2024. Mentre racconta la genesi del brano La Noia, la 23enne svela altre passioni, come i disegni, "ho tantissimi quaderni cosparsi di disegni", e la letteratura. La sua immagine scanzonata e grintosa non si rispecchia nei gusti cinematografici e letterari, che sono decisamente più splatter, cinici e crudi.

Angelina Mango a Sanremo

La cantante de La Noia ha rivelato come il significato di uno dei suoi tatuaggi meno noti sia legato alla passione per i libri. Nell'intervista a Sette, Angelina Mango ha dichiarato di essersi tatuata un lupo dopo aver letto quello che oggi è il suo romanzo preferito: Il selvaggio di Guillermo Arriaga. Lo scrittore messicano ha raccontato una storia d'amore e di formazione mettendo in parallelo la vita di un lupo e del suo branco con quella di una ragazzo. Questa vicenda che Mango definisce "spalletter" ha ispirato uno dei tanti tatuaggi della cantante, di cui però non esistono testimonianze fotografiche.

Angelina Mango con il trofeo di Sanremo

L'ultimo tatuaggio che si è fatta fare la cantante, però, è legato a un ricordo personale. Nel luglio dello scorso anno, Angelina Mango ha omaggiato il padre Pino facendosi disegnare sul braccio un glicine, in riferimento a Nella mia città, canzone del cantautore:"C'è una casa bianca con un glicine in fiore che sale, sale, sale su sulla mia città". Un filo stampato sulla pelle che la lega per sempre al papà.

Angelina Mango con il glicine tatuato sul braccio