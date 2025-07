A cosa serve la maschera di “plastica” blu usata da Cecilia Rodriguez per la cura del viso

Cecilia Rodriguez è incinta ma non per questo rinuncia alla cura della sua bellezza. A cosa serve la maschera visto “ghiacciata” che ha usato nelle ultime ore?

Cecilia Rodriguez sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: è incinta, aspetta la piccola Clara Isabel da Ignazio Moser e non potrebbe essere più felice. Certo, è insolitamente distante dalla sorella Belén, ma sa bene che le questioni familiari riescono sempre a risolversi, soprattutto di fronte un lieto evento come una nascita. Sui social sta documentando molti dei dettagli della dolce attesa, dalle ecografie ai look premaman all'insegna della sensualità, e praticamente ogni giorno non perde occasione per lasciare in vista il pancione. Nelle ultime ore si è dedicata alla skin care e lo ha fatto con una originale maschera viso che sembra essere di plastica: ecco che cos'è e a cosa serve.

Qual è la maschera viso provata da Cecilia Rodriguez

Nelle ultime ore Cecilia Rodriguez si è scattata un selfie in bagno con indosso solo un top bianco di cotone, i capelli legati in una coda di cavallo e un'insolita maschera azzurra sul viso. A primo impatto sembrerebbe essere di plastica rigida ma in verità è un prodotto utilissimo per coloro che desiderano una pelle liscia, levigata e priva di imperfezioni. Come la stessa influencer ha sottolineato, si tratta della Cryo Rubber di DR.JART+, ovvero una maschera idratante all'acido ialuronico ispirata alla crioterapia. Cosa significa? Che incorpora una tecnologia di raffreddamento per un assorbimento più profondo degli ingredienti nella pelle (ed è proprio per fare riferimento ai colori del ghiaccio che è celeste).

Cecilia Rodriguez

Quali sono gli effetti della maschera "di plastica"

A base di alghe e argilla di origine naturale, la maschera di "plastica" azzurra serve a idratare e lenire la pelle. Va messa sul viso dopo aver applicato un siero-gel ad alta concentrazione di acido ialuronico e complesso prebiotico, poi bisogna lasciarla in posa per 30-40 minuti. Il risultato? Migliora la microcircolazione sanguigna, rendendo la pelle morbida e rigenerata e il colorito sano e ringiovanito. Cecilia Rodriguez sembra non poterne fare a meno neppure in gravidanza, a prova del fatto che anche in questo momento magico e delicato della sua vita non ha alcuna intenzione di rinunciare alla cura della bellezza. Quante sono le future mamme che prenderanno ispirazione da lei?