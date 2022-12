“A 40 anni diventiamo più sexy e potenti”: la lezione di Kate Winslet sulla bellezza dell’età Kate Winslet parla apertamente del corpo che cambia e sfata i troppi tabù sull’invecchiamento che mettono a disagio le donne.

A cura di Beatrice Manca

Per alcune è la scoperta dei primi capelli bianchi, per altre la comparsa della prima ruga sulla fronte. Oppure è il giorno in cui si compiono 30 o 40 anni. Comunque, per tutte le donne arriva il momento in cui lo specchio riflette il tempo che passa: un traguardo da celebrare con orgoglio che troppo spesso diventa fonte di ansia e di stress. In una società che esalta la perfezione innaturale e tutti i costi l'invecchiamento viene vissuto come una terribile colpa da nascondere il più a lungo possibile, specialmente per le donne. Molte star da tempo vogliono sfatare questo tabù e anche Kate Winslet ha preso posizione condividendo un messaggio liberatorio: "I 40 anni non sono l'inizio del declino".

Kate Winslet paladina della bellezza a ogni età

L'attrice di Titanic di recente è stata al centro del gossip cinematografico per le voci di un possibile sequel del film natalizio L'amore non va in vacanza. La stessa Kate Winslet ha smentito la notizia diffusa dai tabloid britannici (spezzando il cuore a moltissimi fan). In ogni caso, l'attrice premio Oscar è al cinema nel sequel del film Avatar e ha passato le ultime settimane sui red carpet promozionali dei film. Oggi Kate Winslet ha 47 anni e in più occasioni ha parlato pubblicamente dell'ossessione hollywoodiana dell'eterna giovinezza e delle pressioni che le attrici subiscono continuamente per il loro aspetto. Il glamour dei red carpet? Un mito, lo definisce lei, che ha definito uno standard irreale per le donne. In un'intervista al programma Woman's Hour della BBC ha parlato del rapporto con i social network (che giudica pericolosi, specialmente per i più piccoli) con gli hater e soprattutto con gli anni che passano.

Kate Winslet: "I 40 anni non sono l'inizio del declino"

Nell'intervista Kate Winslet parla con sincerità del rapporto con il suo corpo oggi: "I miei piedi a volte mi fanno così male che devo semplicemente togliermi le scarpe. Ho 47 anni, devo accettare che alcune parti del corpo non fanno ciò che vorrei. Ma c'è qualcosa di favoloso nel potermi dire che va bene così". Poi si è rivolta a tutte le donne della sua età: "Credo che le donne superino i 40 anni pensando che questo sia l'inizio del declino e che le cose cambieranno nel modo che ci fa più paura". Lei però non condivide questa visione, anzi: "Diventiamo più donne con il passare del tempo, più potenti, più sexy. Cresciamo, ci evolviamo in noi stesse, impariamo a dire ciò che pensiamo senza preoccuparci di ciò che pensano gli altri. Penso sia fantastico: ragazze, riprendiamoci il controllo".