Titanic torna al cinema dopo 25 anni: nel nuovo poster Kate Winslet ha due acconciature “diverse” Titanic ha compiuto 25 anni e a partire dal prossimo 10 febbraio sarà ancora una volta al cinema in una versione rinnovata. Nel nuovo poster, però, qualcosa sembra essere andato storto e Kate Winslet sfoggia due acconciature “diverse”.

A cura di Valeria Paglionico

Titanic è tra i film più amati di tutti i tempi: catastrofico, romantico, avventuroso, in oltre 3 ore di racconto Leonardo di Caprio e Kate Winslet riesco a tenere incollati allo schermo il pubblico. Era il 16 gennaio del 1998 quando arrivò per la prima volta al cinema ma, nonostante siano passati diversi decenni da allora, ancora oggi viene considerato un vero e proprio cult, tanto che viene riguardato da milioni di spettatori ogni volta che viene trasmesso in tv. Non sorprende, dunque, che in occasione del 25esimo anniversario tornerà sul grande schermo in una versione rinnovata. L'unico piccolo "inconveniente"? Nel remake del vecchio poster sembra esserci un piccolo errore.

Il nuovo poster di Titanic

Chi non ricorda Titanic, il film che racconta la storia d'amore romantica e drammatica di Rose e Jack, alias Kate Winslet e Leonardo di Caprio? Quest'anno la pellicola compie 25 anni e per celebrare il traguardo tornerà al cinema il 10 febbraio. Per l'occasione è stato modernizzato il poster originale, quello in cui i due protagonisti si abbracciano con dolcezza ma nascondendo un pizzico di tristezza. Fin dal momento in cui l'immagine è stata diffusa, però, molti utenti del web hanno notato un dettaglio bizzarro: l'attrice che interpreta Rose sembra avere una "doppia pettinatura". Sul lato sinistro della nuca ha i capelli ricci legati in un mezzo racconto, mentre dall'altro lato la chioma è liscia e fluente.

Il primo poster di Titanic

L'errore nel poster rinnovato del film

Rispetto al poster originale, quello rielaborato negli ultimi mesi è stato "capovolto": ora Leonardo di Caprio appare sulla destra e ha le braccia visibili, mentre la Winslet è sulla sinistra ma sempre in primissimo piano. Tra loro non c'è più il Titanic ma qualcosa sembra essere "andato storto" con i capelli dell'attrice, in quest'occasione molto più visibili. "Perché ha due acconciature diverse?", "Stava facendo la permanente e poi l'iceberg ha colpito?", questi sono solo alcuni dei commenti ironici degli utenti del web ma non sono bastati per ottenere una risposta ai loro interrogativi. Insomma, non si tratterebbe di un errore ma solo di un modo per rendere la chioma dell'attrice più evidente e lineare. In quanti andranno a rivedere per l'ennesima volta il colossal al cinema?