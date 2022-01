5 buoni propositi beauty per il nuovo anno, dall’applicazione della crema allo struccante Struccarsi, applicare la crema e pulire i pennelli: ecco 5 buoni propositi beauty per il 2022 da tenere a mente per avere una pelle perfetta e un beauty case impeccabile.

A cura di Federica Ambrogio

Con l'arrivo del nuovo anno è tempo di bilanci e buoni propositi: per il 2022 concentrati anche sulla bellezza! La pelle ha bisogno di cure adeguate in base alle proprie esigenze ed è quindi importante coccolarla con i prodotti giusti. Se ancora non lo fai l'inizio di un nuovo anno è il momento perfetto per iniziare una nuova routine skincare per avere una pelle impeccabile. Ecco i 5 buoni propositi beauty per il 2022 per iniziare il nuovo anno in bellezza.

Struccarsi tutte le sere

Uno degli step fondamentali della skincare routine è rimuovere il make up tutte le sere. Un passaggio che spesso viene lasciato nel dimenticatoio a causa di una vita frenetica o per pigrizia ma che è importante per la cura della pelle. Rimuovere il trucco e le impurità che si sono depositate sulla pelle durante la giornata è fondamentale per avere sempre un incarnato luminoso e compatto. Se fai parte del team pigre utilizza un prodotto multi uso come ad esempio un'acqua micellare da utilizzare per rimuovere il make up di viso, occhi e labbra e risciacqua con un detergente cremoso: ti basteranno soltanto due minuti per avere una pelle perfettamente pulita e detersa.

Struccarsi tutte le sere è fondamentale per avere sempre una pelle pulita e luminosa

Applicare sempre la crema

A volte si pensa che la crema debba essere applicata quando la pelle tira: in quel momento però è tardi, perchè la pelle è già disidratata. Per avere sempre una pelle morbida e vellutata è importante idratare la pelle quotidianamente mattino e sera, con un prodotto adatto alla propria tipologia di pelle. Le pelli grasse ad esempio potranno applicare una crema leggera e seboregolatrice, mentre le pelli secche e disidratate potranno indirizzarsi su prodotti più ricchi e cremosi.

Idratare quotidianamente per avere una pelle morbida e vellutata

Buttare i cosmetici scaduti

Quando ci si trucca poco spesso il beauty case è composto da cosmetici vecchi di qualche anno, soprattutto fondotinta e rossetti. I cosmetici scaduti sono però pericolosi per la pelle perché possono causare sfoghi di brufoli, rossori e punti neri, nonché irritazioni agli occhi quando si tratta di mascara e matite. È importante quindi guardare le scadenze dei cosmetici: in questi primi giorni del nuovo anno dedicati al decluttering del tuo beauty case eliminando i prodotti scaduti o aperti da troppo tempo.

Elimina i prodotti scaduti dal tuo beauty case

Proteggere la pelle dal sole

C'è ancora chi pensa che la crema solare debba essere applicata soltanto in spiaggia o in montagna: per il 2022 ricordati di applicare la protezione solare anche in città, soprattutto se hai la pelle chiara e sensibile. I raggi del sole infatti possono essere pericolosi anche durante la routine quotidiana e causare eritemi e la comparsa di macchie solari. Scegli un prodotto leggero da applicare anche sotto il tuo make up.

Proteggi la pelle dal sole anche in città

Lavare i pennelli regolarmente

Lavare i pennelli è tra le cose più noiose e rimandate di sempre: è però fondamentale per mantenere la qualità del pennello e la salute della pelle perché utilizzare un pennello sporco per truccarsi non solo deteriora prima il cosmetico che si utilizza, ma può essere il responsabile della proliferazione di batteri sulla pelle. Per il nuovo anno cerca di lavare i tuoi pennelli con acqua e sapone almeno una volta alla settimana, mentre quotidianamente potrai utilizzare un detergente liquido che rimuove trucco e impurità asciugando istantaneamente.