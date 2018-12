Un tragico fatto di sangue ha sconvolto nelle scorse ore una tranquilla cittadina del Massachusetts, in Usa. Erich Stelzer, un ragazzo di 25 anni noto su youtube per essere un bodybuilder che condivide video sul fitness, è stato ucciso dalla polizia in un'abitazione di Cohasset dopo essere stato bersagliato col il taser dagli agenti che erano intervenuti sul posto per una aggressione ai danni di una ragazza. Ad avvertire la polizia infatti erano stati i vicini che lamentavano urla e rumori molesti. Quando gli agenti sono accorsi sul posto in realtà si sono trovati di fronte a una aggressione in piena regola: il 25enne stava picchiando e minacciando la 24enne Maegan Tapley che aveva conosciuto poche ore prima sulla nota app di incontri Tinder.

Secondo la polizia, l'uomo dagli insulti sarebbe passato alle mani e infine avrebbe afferrato un coltello scagliandosi contro la giovane e provocandole diverse ferite. Quando la prima volate è arrivata sul posto la 24enne stava scappando e sanguinava così gli agenti sono immediatamente intervenuti contro il 25enne. "Nel tentativo di salvare la vittima e disarmare Stelzer, gli agenti della Polizia di Cohasset hanno usato il Taser", hanno spiegato dal locale dipartimento di polizia, aggiungendo: "Stelzer è stato immediatamente sottoposto alle cure mediche. Durante il trasporto in un ospedale locale, però, si è aggravato e in seguito è stato dichiarato morto"

La famiglia di Stelzer però ora chiede di fare luce su quanto accaduto. Il padre Harold, ha riferito ai media locali che per stordire suo figlio gli agenti avrebbero usato il taser per ben quattro volte. "Mio figlio era sano in quella casa e 15 minuti dopo è morto, usare il taser quattro volte è eccessivo", ha dichiarato l'uomo, concludendo: "Voglio scusarmi con la ragazza che è stata aggredita, ma finché non avrò scoperto dalla polizia quello che è successo, non darò giudizi".