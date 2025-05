video suggerito

Zverev gioca stravolto: “Ho vomitato 37 volte, solo due giocatori sarebbero scesi in campo” Alexander Zverev, sconfitto al secondo turno del torneo di Amburgo, racconta la nottataccia vissuta prima del match. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alexander Zverev continua nel suo momento difficile: il tedesco è stato eliminato al secondo turno del torneo di casa, l'ATP 500 di Amburgo, battuto dal francese Alexandre Muller, numero 40 al mondo. Una sconfitta dolorosa, arrivata al termine di un match tiratissimo: dopo 2 ore e 42 minuti di battaglia, Zverev ha ceduto al tie-break del terzo set. Il 28enne resterà comunque in terza posizione nel ranking, visto il vantaggio tuttora enorme su Fritz e Draper che sono dietro di lui, ma quest'anno ha incassato parecchie delusioni dopo la finale persa all'Australian Open contro Sinner (unico risultato degno di nota la vittoria nel torneo di Monaco ad aprile).

La notte terribile di Zverev prima della sconfitta con Muller ad Amburgo

Stavolta tuttavia Zverev ha un'attenuante non banale per la sconfitta, visto quello che gli era successo nelle ore precedenti: "Considerando che ho vomitato 37 volte e ho avuto la febbre a 39 per tutta la notte, direi che è stata una partita abbastanza normale. Credo che ci siano solo due giocatori al mondo che sarebbero scesi in campo in quelle condizioni. Io sono uno di loro. E ne sono davvero orgoglioso".

Sascha, che ad Amburgo ci è nato (da genitori russi), l'anno scorso aveva raggiunto la finale, perdendo con un altro francese, Arthur Fils. Il torneo peraltro nel 2024 si era giocato in un'altra data, post Wimbledon, dal 13 al 21 luglio. In questa stagione la collocazione di Amburgo nel calendario tennistico è cambiata, con conseguenze importanti sul lotto dei partecipanti: alla vigilia ci sono state parecchie defezioni da parte di giocatori di alta classifica che si erano iscritti, come Sinner, Musetti, Rune e Tsitsipas.

Leggi anche Perché si gioca sabato solo Genoa-Atalanta mentre per il resto della Serie A vale la contemporaneità

Zverev esce dal campo abbacchiato dopo aver perso da Muller ad Amburgo

Troppo ‘sotto' il Roland Garros la nuova sistemazione di Amburgo (19-25 maggio), che sarà seguito subito dal secondo Slam stagionale. Lo stesso Zverev ci era andato giù durissimo sulla questione all'inizio della settimana: "Adoro giocare ad Amburgo, vorrei poterci giocare ogni anno – aveva detto – Non so proprio chi abbia avuto l'idea di giocare ad Amburgo prima del Roland Garros. Quanto è stupido? Non so chi abbia avuto questa idea. Nessun giocatore di alto livello o chiunque voglia vincere il Roland Garros può giocare la finale ad Amburgo sabato e poi giocare il primo turno dell'Open di Francia lunedì".