Zverev fuori a sorpresa a Rio, Comesana fa uno show: fino a quando Sinner resterà primo Zverev sconfitto a sorpresa nei quarti di finale a Rio per mano di un sorprendente Comesana. Resta ampio il divario tra il numero due del mondo e Jannik Sinner, con la matematica che per ora gli sorride.

A cura di Marco Beltrami

Sconfitta a sorpresa per Alexander Zverev nella notte italiana a Rio de Janeiro. Il numero due del mondo è stato battuto da un superlativo Francisco Comesana, 86° giocatore del ranking nei quarti di finale del torneo brasiliano. Un flop che impedisce al tedesco di avvicinarsi alla vetta della classifica occupata da Jannik Sinner, che seppur fermo per la squalifica figlia dell'accordo con WADA, mantiene un vantaggio di 3195 punti.

Zverev flop a Rio, brutta sconfitta con Comesana

La terra brasiliana dunque si è rivelata indigesta per Sascha. Quest'ultimo sembrava poter portare a casa il match contro Comesana che si era messo bene sia dopo il primo set, vinto 6-4, e sia nel terzo e decisivo parziale quando era avanti 4-1. E invece ecco il crollo con tanti errori soprattutto di dritto. Meraviglioso lo spirito di Comesana fotografato da un eccezionale punto sul 4-4, 40-40: recuperi eccezionali per l'argentino che ha ripreso anche uno smash a colpo sicuro del suo avversario. Una mazzata per il suo stato d'animo.

E così dopo Buenos Aires, Zverev non riesce a vincere da testa di serie numero uno, anche il torneo di Rio de Janeiro. Una situazione che rappresenta un'occasione persa anche in termini di classifica per il secondo giocatore del ranking. Proprio come Alcaraz a Doha, anche Alexander non è riuscito ad approfittare dell'inizio del periodo di stop di chi lo precede nella graduatoria. Infatti con un successo nel torneo brasiliano, il finalista degli Australian Open avrebbe accorciato le distanze, portandosi a quota 8535 punti da Jannik, con uno svantaggio di 2795 lunghezze.

Fino a quando Sinner resterà primo nel ranking

E invece Zverev torna a casa da Rio con un distacco quasi inalterato, ovvero di 3195 punti. In pratica anche nella Race, Sascha resta al palo con uno svantaggio di 495 punti. Un risultato che dovrebbe garantire il mantenimento del primo posto almeno fino al torneo di Montecarlo, in programma ad inizio aprile.