Zverev arriva a Buenos Aires solo con una racchetta, a Roma ha perso tutto: "Ma come è possibile?" Disavventura per Alex Zverev al momento dell'arrivo a Buenos Aires per il torneo locale. Il tennista tedesco ha perso tutti i bagagli che sono finiti alle Maldive.

A cura di Marco Beltrami

Non tutte le ciambelle riescono col buco, figuriamoci i voli. Ne sa qualcosa Alexander Zverev che è stato il protagonista di una disavventura che ha rovinato il suo arrivo in Argentina dove sarà impegnato nel torneo di Buenos Aires. Il numero due al mondo, si è ritrovato di fatto senza bagagli dopo che le sue valigie sono state spedite da Roma alle Maldive. Lo sfortunato Sascha ha preso tutto con il sorriso.

Zverev ha perso i bagagli, sono arrivati alle Maldive

Alexander Zverev dopo aver ricaricato le energie dalle fatiche degli Australian Open è partito da Roma, dove ha fatto probabilmente scalo, con destinazione Argentina. Ed effettivamente lui è arrivato in Sudamerica, ma privo di tutti i suoi effetti personali. In una delle sue storie di Instagram il tedesco ha raccontato: "Qualcuno può spiegarmi come è possibile che io voli da Roma a Buenos Aires e che le mie valigie, invece di venire con me, vengano spedite alle Maldive?".

Un disagio notevole per Zverev che l'ha presa comunque con filosofia: "Immagino che le mie valigie abbiano già bisogno di una vacanza". Battute a parte, Alex non ha spiegato se nei bagagli finiti nel Paese tropicale ci fossero anche le sue attrezzature da tennis. Le immagini relative al suo arrivo nel club dell'Argentina Open lo mostrano con una sola racchetta e uno zainetto. Una situazione che fa pensare che anche gli attrezzi del mestiere siano finiti alle Maldive, ovvero a 14mila chilometri da lui.

Zverev comunque avrà qualche giorno per sperare di rivedere le sue cose, visto che l'esordio a Buenos Aires è previsto nella sessione serale di mercoledì o addirittura giovedì. Questo in funzione del suo status di testa di serie numero uno, con il primo avversario che sarà uno tra Carballes Baena e Lajovic. Dal suo lato di tabellone possibili insidie italiane, con Darderi e Musetti. Un test importante per Sascha che cambia dunque superficie dopo la delusione della finale degli Australian Open persa contro Jannik Sinner.