Wimbledon 2022, le partite di oggi in diretta: in campo Sonego contro Nadal, orario e programma Lorenzo Sonego e Rafa Nadal si affronteranno oggi a Wimbledon nei sedicesimi di finale. L’incontro inizierà alle 18:30 e sarà trasmesso da Sky in diretta TV. In campo oggi pure Kyrgios-Tsitsipas e Badosa-Kvitova.

A cura di Alessio Morra

Il programma di oggi 2 luglio per il day 6 di Wimbledon 2022. Si completa oggi il programma del terzo turno dello Slam sull'erba sia in campo maschile che femminile. Il match clou della giornata per noi italiani è senz'altro quello tra Lorenzo Sonego, uno degli ultimi due azzurri ancora in gara, e Rafa Nadal, numero 2 del tabellone a caccia di un'impresa titanica. In campo anche Nick Kyrgios che sfida Stefanos Tsitsipas. Per il tabellone femminile spicca il match tra Paula Badosa, testa di serie numero 4, e Petra Kvitova, due volte vincitrice di Wimbledon.

Le partite di oggi a Wimbledon saranno trasmesse in diretta TV da Sky e saranno visibili anche in streaming su NowTV e Sky Go; ma anche su Supertennis, che può trasmettere in chiaro, ma differita un incontro tutte le sere dalle ore 21. Per gli aggiornamenti in tempo reale si potrà consultare il sito ufficiale dei Championships.

I tennisti italiani in campo oggi a Wimbledon

In campo Lorenzo Sonego che sul campo centrale sfida nientemeno che Rafa Nadal. Considerati i ‘buchi' del tabellone che si sono venuti a creare senz'altro poteva andare molto meglio all'italiano. Però è anche vero che per quanto Nadal sia un fuoriclasse assoluto non ha iniziato bene il torneo e non è stato brillante nei primi due turni.

Ecco l'orario del match:

Sonego-Nadal non prima delle 18:30

Tennis, Wimbledon 2022: i risultati delle partite di oggi in ordine di gioco

Ecco l'elenco completo delle partite del 6 day a Wimbledon. Lorenzo Sonego scende in campo sul centrale contro Rafa Nadal, sarà il tempo match in programma. Krygios-Tsitsipas a sorpresa sul campo numero 1. Badosa-Kvitova, il clou femminile, secondo incontro sul centrale.

Campo centrale – dalle 14:30

Gauff-Ansimova Badosa-Kvitova Sonego-Nadal

Campo numero 1 – dalle 14

De Minaur-Broady Swiatek-Cornet Kyrgios-Tsitsipas

Campo numero 2 – dalle 12

Tan-Boulter Gasquet-van de Zandschulp Frech-Halep

Campo numero 3 – dalle 12

Garin-Brooksby Molcan-Fritz Martic-Pegula

Campo numero 12 – dalle 12

Tomljanovic-Krejicikova Nakashima-Galan

Campo numero 18 – dalle 12