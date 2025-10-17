Will Smith ha accettato entusiasta la proposta inaspettata di Jannik Sinner: “Io ci sto”

Jannik Sinner chiama, Will Smith risponde. La star di Hollywood non è rimasta indifferente alle parole del tennista italiano che lo aveva chiamato in causa al Six Kings Slam. Il numero due del mondo infatti, in una suggestiva intervista, aveva svelato che gli piacerebbe vedere il popolare attore interpretarlo in un eventuale film sulle sue gesta sportive. E Smith non ha perso tempo per rispondere in un modo molto particolare, che ha strappato anche un sorriso a tutti.

Will Smith risponde alla proposta di Sinner

Impossibile d’altronde restare indifferenti a un’affermazione come quella del campione italiano. Durante il torneo-esibizione arabo, Sinner si è prestato anche a diversi momenti più leggeri, con interviste brevi su aspetti non solo legati al campo. In una di queste, con Turki Alalshikh, ovvero il “re” degli eventi dell’Arabia Saudita e anche del Six Kings Slam, ha dovuto scegliere un attore che dovrebbe interpretarlo in un possibile film o docu-film su di lui.

Il fotomontaggio dell'attore che si trasforma in Jannik

"Andiamo con Will Smith. Perché no?", la risposta di Jannik, che ha dimostrato anche in questo caso di avere le idee chiare. Sorpreso Turki Alalshikh, che ha reagito dicendo: "Non è la persona che mi aspettavo dicessi". E Smith? A distanza di qualche giorno, l'attore, produttore cinematografico e rapper statunitense ha reagito sui social. Su Instagram, prima ha condiviso la scelta di Jannik, mostrandosi orgoglioso, e poi ecco il "capolavoro": Will Smith ha postato un fotomontaggio, una foto di Sinner relativa al trionfo a Wimbledon con il suo volto. Esilarante vedere dunque il corpo del giocatore con la faccia dell'attore e i capelli rossi. Tutto accompagnato da un iconico: "Ci sto!".

D'altronde Will Smith sarebbe prontissimo a occuparsi nuovamente di tennis dopo aver vinto il premio Oscar come miglior attore protagonista nel film Una famiglia vincente – King Richard. In quella pellicola ha interpretato il ruolo del padre e allenatore delle famose sorelle tenniste Venus e Serena Williams. Un nuovo lavoro sul mondo della racchetta non sarebbe una prima volta per la stella del cinema, che si troverebbe perfettamente a suo agio. In carriera ha mostrato di essere uno degli attori più duttili e istrionici, interpretando ogni tipo di ruolo.