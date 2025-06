video suggerito

Virtanen scivola sull'erba, continua a giocare e vince: poi scopre di aver subito un grave infortunio L'erba può essere molto insidiosa per i tennisti. Otto Virtanen è scivolato giocando il match di primo turno a Hertogenbosch, torneo ATP 250. Il finlandese il giorno seguente ha scoperto di essersi lesionato il legamento collaterale del ginocchio.

A cura di Alessio Morra

L'erba è meravigliosa. Per molti è la superficie più bella in assoluto. Di sicuro trasuda di storia. Dall'erba parte la storia del tennis. Può essere però anche una superficie infame, scivolare è facile e si rischiano serissimi infortuni. Lo sanno bene, purtroppo, Otto Virtanen, tennista finlandese in ascesa che ha riportato la lesione del legamento mediale del ginocchio destro dopo una scivolata a Hertogenbosch. Un infortunio che pone fine alla sua stagione, l'immagine con cui ha annunciato la notizia è potente, perché lascia trasparire il dolore provato dal giocatore.

Virtanen vince la sesta partita di fila sull'erba

Virtanen non è uno dei tennisti più forti al mondo, non è un giocatore di grido, ma è riuscito ad arrivare nella top 100 per la prima volta lo scorso anno. Domenica scorsa si è aggiudicato il challenger di Birmingham, il primo appuntamento sull'erba della stagione, e grazie a quel trofeo è salito al numero 101 della classifica ATP. Il finlandese si è trasferito a Hertogenbosch dove ha vinto al primo turno contro l'argentino Etcheverry, ma nel finale di partita ha riportato un infortunio. Virtanen scivola, ma si rialza, continua a giocare e riesce a portare a casa l'incontro.

Poi scopre di aver subito un infortunio al ginocchio

Il dolore al ginocchio, dovuto alla scivolata, non è passato e così Virtanen è stato costretto a effettuare un esame, e in Olanda, che è stato un'autentica mazzata. Con una stories su Instagram il tennista ha annunciato di aver riportato una lesione di secondo grado al legamento collaterale del ginocchio destro. Se, come pare, dovrà operarsi la sua stagione è chiusa.

Intanto è fuori da Hertogenbosch, con Nuno Borges che passa ai quarti senza giocare. Ovviamente il giocatore dovrà dare l'addio pure a Wimbledon, che inizia a fine mese.