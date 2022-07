Venus Williams torna a giocare dopo un anno e gela il giornalista: “Ma che domanda è?” Venus Williams è rimasta incredula davanti ad una domanda postale in conferenza stampa ed ha risposto per le rime. La 42enne campionessa americana è tornata a giocare a Wimbledon dopo quasi un anno.

A cura di Paolo Fiorenza

A 42 anni Venus Williams è tornata a giocare a tennis a livello agonistico dopo un'assenza dai campi di 11 mesi. Troppo forte il richiamo dell'erba di Wimbledon, dove la campionessa americana ha vinto in singolare per 5 volte. L'ex numero 1 al mondo si è iscritta al torneo di doppio misto assieme al 36enne britannico Jamie Murray, ottimo doppista. Il cammino dei due si è tuttavia interrotto al secondo turno, dopo che nel primo avevano battuto la coppia formata da Alicja Rosolska e Michael Venus: fatale è stato l'impegno successivo contro Alicia Barnett e Jonny O'Mara, che si sono imposti al tie-break del terzo set.

Le due coppie si stringono la mano a fine partita

Un finale thrilling, in cui Venus e Jamie hanno avuto ben 5 match point prima di cedere 18-16 nel tie-break decisivo, in una battaglia che ha entusiasmato il pubblico del campo numero 2. La Williams, che aveva giocato il suo ultimo torneo a Chicago nell'agosto dell'anno scorso, ha deciso all'ultimo momento di competere nel misto a Wimbledon, non riuscendo tuttavia a fare molta strada a dispetto della sua natura competitiva sempre viva. Del resto essere campioni è per sempre, vincere resta l'unico l'obiettivo nel momento in cui si decide di partecipare ad una competizione.

Ed è per questo che Venus è apparsa incredula davanti ad una domanda – effettivamente un po' stupida o irrispettosa – postale da un giornalista nella conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta al primo turno. Alla coppia è stato chiesto se fossero "in gara per vincere", oppure se il loro obiettivo fosse quello di superare le prestazioni dei rispettivi fratello e sorella, Andy Murray e Serena Williams, che avevano raggiunto gli ottavi di finale di doppio misto nel 2019. Jamie è stato il primo a rispondere e ha scherzato: "No, siamo migliori di loro".

Più sprezzante la risposta di Venus, che evidentemente non ha preso bene la domanda per le ragioni esposte sopra: "Che razza di domanda è questa?". Prima di aggiungere sarcasticamente: "No, siamo qua per una passeggiata". Il giornalista ha poi insistito ulteriormente e ha chiesto se i due fossero lì per godersi "l'esperienza" o se stessero cercando di "andare fino in fondo". Altra espressione stranita della Williams e altra risposta tagliente che ha provocato risate in sala: "Tu scriverai un buon articolo o solo uno decente a metà?". "Farò quello che faccio di solito", ha ribattuto il giornalista, dando alla campionessa americana l'ultimo colpo vincente: "Anche noi".