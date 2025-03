Vento forte durante la partita, arbitro costretto a tuffarsi: scene folli a Punta Cana

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Un arbitro ha rischiato grosso durante un match di tennis giocato a Punta Cana nella Repubblica Dominicana per il challenger locale. Il giudice di sedia della sfida tra Daniel Altmaier e Aleksandar Kovacevic, valida per i quarti di finale, è stato costretto ad un gesto anche pericoloso per scampare al pericolo di un infortunio serio a causa delle forti raffiche di vento. Una situazione curiosa e fortunatamente senza conseguenze per il signor Baron Santoyo che ha avuto una grande prontezza di riflessi.

Vento forte durante il Challenger, l'arbitro costretto a lanciarsi dal seggiolino

E pensare che la sfida dei quarti di finale tra il tennista tedesco e quello americano era praticamente appena iniziata. Dopo i primi tre punti, a farla da padrone è stato il vento con raffiche fortissime. Il vento ha iniziato a soffiare in direzione parallela al campo e non sono mancati gli imprevisti. La postazione dell'arbitro ha iniziato a traballare: l'ombrellone che avrebbe dovuto proteggere il giudice di sedia dal sole, a causa del vento ha fatto un effetto vela a tutto il seggiolone che si è piegato finendo per cadere lateralmente.

I riflessi del giudice di sedia, che evita il peggio

L'arbitro si è accorto subito di quello che stava succedendo e subito ha deciso di abbandonare il suo posto. Un bel salto in avanti per atterrare sul cemento locale, e poi sedersi, mentre la sua postazione finiva per schiantarsi su una delle due panchine. Santoyo è rimasto fermo per qualche secondo, anche per rendersi conto dell'accaduto, mentre sul campo sono arrivati prontamente gli addetti ai lavori per capire le condizioni dell'ufficiale. Nessun problema per lui che poco dopo ha potuto riprendere il suo posto.

Una settimana tennistica contraddistinta dal vento, come confermato anche dalle difficoltà per i giocatori a Indian Wells. Alcaraz a tal proposito ha dichiarato: "Penso che giocare con un vento così forte significhi credere nelle proprie condizioni fisiche e credere che si raggiungerà ogni palla". Difficoltà importanti anche per gli arbitri a quanto pare