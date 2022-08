US Open 2022, il tabellone del torneo di tennis in diretta: gli accoppiamenti di Sinner e Berrettini Il sorteggio del tabellone dell’US Open ha definito gli avversari degli italiani a New York, Sinner, Berrettini, Sonego, Fognini e Trevisan teste di serie. Ecco il percorso degli azzurri.

A cura di Marco Beltrami

Il sorteggio del tabellone apre il sipario sull'US Open, quarto e ultimo torneo dello Slam della stagione. Si gioca sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York, a partire dal 29 agosto e per due settimane fino alle finali femminile e maschile in programma rispettivamente il 10 e l'11 settembre. Il sorteggio non visibile in TV, è stato trasmesso sul sito ufficiale del torneo. Novak Djokovic è stato inserito nella entry list, ma salterà ufficialmente il torneo perché non essendo vaccinato non può entrare negli Stati Uniti. Out anche il numero 2 al mondo Zverev reduce dall'infortunio alla caviglia. Ci sarà sicuramente Rafa Nadal, e il numero uno al mondo e campione in carica Medvedev, con i tennisti russi e bielorussi che possono giocare al contrario di quanto avvenuto a Wimbledon.

A rappresentare l'Italia ci saranno Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti, e nel femminile Martina Trevisan, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti con gli italiani che potrebbero aumentare dopo le qualificazioni. Il torneo si potrà seguire in TV su Eurosport e dunque anche su Sky e DAZN e in streaming su Eurosport player, Discovery+, DAZN e Sky GO.

US Open 2022, il tabellone completo del torneo di tennis

Sorteggiato dunque il tabellone completo degli US Open, con gli avversari dei tennisti italiani. Jannik Sinner sfiderà il tedesco Altmaier, con Matteo Berrettini invece che incrocerà al primo turno il boliviano Dellien. Avversari ostici per Sonego, Musetti e Fognini che se la vedranno con Thompson (e poi probabilmente con Tsitsipas in caso di vittoria), Goffin e Karatsev (con Fabio che potrebbe trovare Nadal al secondo turno). Nel femminile la Giorgi se la vedrà con la Bondar, e la Trevisan con la Rodina. Sorteggio amarissimo per la Paolini che se la vedrà con la numero uno al mondo Sviatek. Per la Bronzetti ostacolo Davis. Gli avversari degli italiani agli US Open:

Sinner-Altmaier

Berrettini-Dellien

Fognini-Karatsev

Musetti-Goffin

Sonego-Thompson

Swiatek-Paolini

Giorgi-Bondar

Trevisan-Rodina

Bronzetti-Davis

Per quanto riguarda la proiezione dei quarti di finale, attenzione a Jannik Sinner che potrebbe trovare sulla sua strada prima Hurkacz (che si trova nella stessa parte di Musetti) agli ottavi e poi Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3. Lo spagnolo dovrà però fare attenzione a Coric e Cilic entrambi dalla sua parte. Per quanto riguarda invece Berrettini, possibili ottavi di finale con Tsitsipas per poi ai quarti sfidare uno tra Fritz o Ruud.

Il calendario del Grande Slam a New York

L'US Open inizia con i match del primo turno del tabellone principale in programma il 29 e il 30 agosto. In campo sia gli uomini che le donne, con la prima settimana che si chiuderà con le partite degli ottavi di finale in programma il 4 settembre. I match inizieranno alle ore 17 italiane, fino ai quarti che partiranno invece dalle 18 in poi. Completato il programma, appuntamento alle semifinali femminili che si disputeranno l'8 settembre e quelle maschili del 9 settembre. Il 10 settembre alle 22 italiane la finale femminile, l'11 settembre invece quella maschile allo stesso orario. Questo il calendario completo:

29, 30 agosto – primo turno

31 agosto, 1 settembre – secondo turno

2, 3 settembre – terzo turno

4, 5 settembre – quarto turno

6, 7 settembre – quarti di finale

8 settembre – semifinali femminili (non prima delle 21 e dell'1:00 italiane)

9 settembre – semifinali maschili (non prima delle 21 e dell'1:00 italiane)

10 settembre – finale femminile (in programma alle 22 italiane)

11 settembre – finale maschile (in programma alle 22 italiane)

Dove vedere lo US Open in TV e streaming

Dove vedere l'US Open in TV? Il torneo di tennis non sarà trasmesso in TV in chiaro ma si potrà seguire su Eurosport 1 e Eurosport 2. Entrami i canali sono visibili su Sky (210, 211), su DAZN e grazie a Timvision, e dunque accessibili a tutti gli abbonati delle due piattaforme. Per quanto riguarda invece lo streaming l'US Open si potrà seguire oltre che su Eurosport (anche grazie ad Eurosport player) e dunque su DAZN e Sky Go per i rispettivi abbonati, anche su Discovery+ che metterà a disposizione anche immagini degli allenamenti, e degli spogliatoi.