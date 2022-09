Sinner-Alcaraz ai quarti US Open: orario e dove vedere in diretta tv la partita di tennis Sinner-Alcaraz è la sfida dei quarti di finale degli US Open, che mette in palio la semifinale contro il vincente di Tiafoe-Rublev. Ecco tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner sfida oggi Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli US Open. Il match è in programma oggi precisamente nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 settembre sul campo Arthur Ashe di Flashing Meadows e si vedrà in diretta TV e streaming su Sky, Dazn ed Eurosport. L'incontro non inizierà prima delle 3 del mattino ora italiana. Il tennista italiano numero 13 della classifica ATP dopo la battaglia contro Ivashka se la vedrà con lo spagnolo, 4° giocatore al mondo e in lizza per conquistare la vetta della classifica ATP. I due si sono già affrontati in tre occasioni, con Sinner che ha vinto gli ultimi due confronti, a Wimbledon e in finale ad Umago. Jannik punta a raggiungere le semifinali degli US Open dove affronterà il vincente di Rublev-Tiafoe. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV e streaming di Sinner-Alcaraz.

A che ora gioca Sinner agli US Open: orario e programma della partita contro Alcaraz

Il match tra Sinner e Alcaraz è in programma stanotte agli US Open sul campo Arthur Ashe. L'orario d'inizio non può essere specifico. Ma la sfida tra l'azzurro e lo spagnolo è la seconda della sessione serale, che inizia all'1 con un incontro femminile. Quindi è prevedibile che non si partirà prima delle 3 del mattino. Nella sessione diurna il match tra Rublev e Tiafoe.

US Open, dove vedere Sinner-Alcaraz ai quarti in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Sinner-Alcaraz? Il match dei quarti di finale degli US Open sarà trasmesso in TV su Eurosport e in particolare su uno dei due canali dedicati Eurosport 1 e Eurosport 2, visibili anche su DAZN e Sky, dai rispettivi abbonati, oltre che su Timvision. Per quanto riguarda la diretta streaming, su dispositivi portatili e fissi, si potrà sfruttare oltre a Eurosport player, DAZN e Sky Go, anche Discovery+. Tutti servizi riservati agli abbonati alle varie piattaforme, senza possibilità di visione in chiaro.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Sinner e Alcaraz si sono affrontati in una sola occasione a livello challenger (con il successo dello spagnolo) e tre volte nel circuito maggiore. Il primo confronto nel 2021 quando al Masters di Parigi s’impose Alcaraz. Gli ultimi due incontri risalgono a quest’anno e in entrambe le circostanze ha vinto Jannik: la prima a Wimbledon, la seconda in finale ad Umago.

Il tabellone di Sinner agli US Open, contro chi gioca in semifinale

In palio nella sfida tra Sinner e Alcaraz c'è la qualificazione alla semifinale degli US Open. Dopo l'uscita di scena di Nadal, entrambi hanno un'occasione ghiotta con la possibilità di sfidare il vincente di Tiafoe-Rublev.