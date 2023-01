United Cup 2023, una straordinaria Lucia Bronzetti regala all’Italia il punto che vale la finale Lucia Bronzetti vince il proprio singolo e permette all’Italia di approdare alla finale della United Cup dove sfiderà gli Stati Uniti. Un successo facile per l’azzurra che non ha sentito le pressioni attorno a sè dopo il passo falso di Berrettini con Tsitispas.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia è finalista della United Cup 2023, ancor prima che si debba concludere il doppio misto perché il successo ottenuto da Lucia Bronzetti è stato decisivo contro la Grecia per ottenere il pass matematico. L'azzurra ha battuto l'ellenica Valentini Grammatikopoulou, schierata all’ultimo al posto di Despina Papamichail, con il punteggio di 6-3, 6-2. In finale l'Italia sfiderà gli Stati Uniti.

Il singolo femminile ha sorriso all'azzurra sin da subito con Lucia Bronzetti che ha mostrato una manifesta superiorità nei confronti della sua avversaria. La numero 54 del Ranking WTA in poco meno di un'ora e venti minuti ha così portato a casa il punto che serviva alla nostra nazionale per evitare di attendere il doppio misto. La greca, numero 199, non è mai riuscita ad entrare in partita mentre per Bronzetti si è consumato un assolo che non ha visto battute d'arresto.

Tutti gli occhi erano su Bronzetti, dopo la sconfitta rimediata nel singolare maschile da Matteo Berrettini che nella gara precedente aveva perso in tre set riaprendo i giochi per l'accesso alla finale. Il tennista romano, numero 16 ATP, è stato battuto in rimonta per 4-6, 7-6(2), 6-4, dopo due ore e 35 minuti di partita dal numero 4 del ranking, Stefanos Tsitispas. Alla "Ken Rosewall Arena" nell’Olympic Park Tennis Centre di Sydney l'azzurro ha faticato, conquistando il primo set per poi cedere davanti al gioco in crescendo espresso dal greco.

Una sconfitta che è fortunatamente risultata indolore con Bronzetti che non ha deluso le attese anche se le pressioni non erano poche, visto che su di lei si poggiavano tutte le certezze azzurre: "Un match difficile perché c'era tanta pressione e sapevo che ero favorita" ha detto nel dopo vittoria. "Ma sono orgogliosa e felice di aver portato questo punto e di aver condotto l’Italia in finale e adesso daremo tutto contro gli Stati Uniti. Siamo una grande squadra".

Gli Stati Uniti, il prossimo avversario per la finale della United Cup 2023, che hanno sconfitto la Poloniagrazie a Taylor Fritz che ha battuto 7-6(5), 7-6(5) Hubert Hurkacz, numero 10 del ranking ATP. Gli statunitensi non hanno lasciato spazio ai polacchi andando a vincere anche le ultime sfide con Madison Keys (6-4, 6-2 su Magda Linette) e il doppio Pegula-Fritz vittorioso su Rosolska-Kubot in tre set.