Un urlo nella notte, Sonego zittisce Miami e vola agli ottavi: “Ho giocato una partita perfetta” Lorenzo Sonego raggiunge Jannik Sinner agli ottavi di finale del torneo 1000 di Miami. L’italiano, a sorpresa, ha sconfitto Tiafoe, giocando una partita perfetta.

A cura di Alessio Morra

L'Italia del tennis sogna in grande a Miami. Dopo Jannik Sinner, che oggi affronterà Rublev, e Martina Trevisan, che con una prestazione maiuscola si è qualificata per i quarti del torneo femminile, ha vinto anche Lorenzo Sonego che contro pronostico ha sconfitto Tiafoe, uno degli idoli di casa che sperava di fare una lunga cavalcata ma che invece esce addirittura al terzo turno.

Sinner ha una grande chance, sa di avere il destino nelle sue mani epuò arrivare fino alle semifinali, almeno. Con Rublev non sarà semplice, ma per i bookmakers di tutto il mondo è favorito. Diverso il caso di Trevisan che sfiderà una delle giocatrici più calde di questo inizio di stagione: Elena Rybakina. Non pensava di essere a questo punto forse Lorenzo Sonego che sta giocando un tennis splendido ed è agli ottavi dopo aver sconfitto Thiem, Evans e soprattutto Tiafoe, piegato 6-3 6-4.

Non è solo il punteggio netto a far gioire Sonego, che ha vinto il match due volte, anzi tre. Perché ha piegato l'americano, che vuole cambiare il tennis, ma lo ha fatto vincendo un duello mentale. L'incontro è stato sospeso due volte a causa della pioggia. Ma se la prima interruzione è durata un paio di minuti, la seconda è stata di un paio d'ore. Sonego e Tiafoe sono tornati in campo e nulla è cambiato. Perché l'azzurro era avanti ed è riuscito a portare a casa il match.

Cosa tutt'altro che scontata, considerato che nella storia del tennis sono veramente migliaia le partite che dopo un'interruzione per la pioggia hanno cambiato proprietario. Sonego ha tenuto botta e dopo aver chiuso l'incontro ha piazzato un urlo liberatorio, che è squarciato la notte di Miami. Tiafoe mestamente è arrivato fino alla rete, Sonego ha festeggiato il successo, anche con il suo allenatore Gipo Arbino che lo segue da anni.

Dopo l'incontro il piemontese ha parlato del suo incontro dicendo: "Quella contro Tiafoe rientra fra le mie tre partite migliori di sempre. È stato un match quasi perfetto, senza sbavature e con pochi errori. Sono stato bravo anche a rimanere concentrato dopo le interruzioni: non ero preoccupato, avevo le idee chiare".

Una partita perfetta lo ha portato agli ottavi, la prossima notte Sonego avrà una grande chance: quella di qualificarsi per i quarti di finale, che sarebbero straordinari. Per farlo dovrà battere (in un match che non inizierà prima dell'1 di notte italiana) l'argentino Cerundolo, che lo scorso anno raggiunse le semifinali a Miami e che negli ottavi ha fatto fuori, a sorpresa, il top ten Auger-Aliassime.