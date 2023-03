Grandissima Trevisan, si qualifica ai quarti del Miami Open dieci anni dopo Errani e Vinci La tennista italiana ha battuto in due set (6-3, 6-3) la lettone Ostapenko dopo un’ora e mezza di gioco. Nei quarti di finale sfiderà la vincente del match tra Rybakina e Mertens.

Martina Trevisan ha conquistato i quarti di finale del Miami Open vincendo contro Ostapenko.

Dopo Sara Errani e Roberta Vinci nel 2013 c'è un'altra italiana che torna tra le prime otto tenniste al Miami Open: è Martina Trevisan che sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium (in Florida) ha battuto 6-3, 6-3 in un'ora e mezza di gioco la lettone Jelena Ostapenko (ex campionessa del Rolando Garros).

L'azzurra si è qualificata ai quarti di finale del terzo WTA 1000 stagionale dove incontrerà la vincente del match tra Rybakina e Mertens. Un successo scandito dalla intensità della prestazione e dalla progressione in gara: nel secondo set, dopo essere finita sotto di un break, ha vinto 5 game consecutivi e annullando 4 palle break nel settimo game. Un successo che permette alla tennista toscana di portarsi virtualmente alla 20ª posizione nella classifica WTA, superando proprio l'avversaria sconfitta in queste ore.

"Ostapenko è una grande giocatrice – le parole a caldo di Trevisan -. Si trova a suo agio su questi campi e sa come spingere forte sfruttando i suoi colpi migliori. Ero pronta a dare battaglia e sono molto felice di avercela fatta. Per me era la prima volta qui e sono molto contenta".

Leggi anche Sabalenka ha una libellula incastrata nella racchetta al Miami Open, interviene il raccattapalle

L'azzurra raggiunge la ventesima posizione nel ranking WTA.La partita. L'avvio è dirompente. Il tempo di scaldarsi e salire di giri poi Trevisan mette subito le cose in chiaro passando dal parziale di 0-1 a 4-1. Ostapenko rientra nel match risalendo fino al 3-4, condizione che no spaventa l'italiana che dà lo strattone decisivo chiudendo il primo set sul 6-3.

Discese ardite e risalite anche nella seconda frazione quando la toscana finisce sotto per 0-2 e poi ha una reazione tale da travolgere l'avversaria: conquista ben cinque giochi di fila e poi piazza la stoccata decisiva tra il quarto e il sesto game dove le riesce perfino di cancellare ben quattro break point. Ostapenko ha ancora un sussulto e si porta sul 3-5 ma Trevisan riesce a tenere il servizio e mette il cappello sull'incontro.

I numeri. Non dicono tutto ma raccontano molto dell'andamento dell'incontro. Trevisan ha conquistato 70 punti contro i 54 messi a segno dall’avversaria, capitalizza 5 delle 8 palle break che è riuscita a procurarsi rispetto alle 10 di Ostapenko che ne riesce a sfruttare solo 2.