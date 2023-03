Sinner-Rublev al Miami Open: orario e dove vederla oggi in diretta tv e streaming Sinner-Rublev è la partita degli ottavi del Masters 1000 Miami Open in programma oggi. In palio gli ottavi contro uno tra Ruusuvuori e van de Zandschulp. Tutto quello che c’è da sapere sull’incontro e sulla diretta TV e streaming su Sky.

A cura di Marco Beltrami

Sinner-Rublev è la partita degli ottavi di finale del Miami Open. Il match è in programma oggi al masters 1000 di Miami con orario ancora da definire. Jannik è reduce dalla bella vittoria contro Dimitrov, e se la vedrà con il tennista russo con il quale il bilancio dei precedenti è in parità, anche se le due sconfitte dell'italiano sono arrivate per infortunio. In palio i quarti del torneo, contro uno tra Ruusuvuori e van de Zandschulp, con l'Italia che fa il tifo anche per Sonego e Trevisan. La partita tra Sinner e Rublev si potrà vedere in TV su Sky. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Miami, a che ora gioca Sinner contro Rublev: orario e programma

La partita tra Sinner e Rublev è in programma sul campo centrale del Miami Open, anche se l'orario d'inizio non è stato ancora definito. Per conoscere l'ora esatta del match bisognerà capire se i match che si disputeranno prima sullo stesso impianto finiranno in orario o si prolungheranno. In questo caso Sinner-Rublev potrebbe iniziare con ritardo.

Dove vedere Sinner-Rublev in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Rublev in diretta TV? La partita degli ottavi di Miami si potrà seguire in TV su Sky, su uno dei due canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205). Il match sarà visibile in chiaro solo in differita su Supertennis con orario da definire. La diretta streaming di Sinner-Rublev sarà disponibile su Sky Go, applicazione riservata agli abbonati Sky. Si potrà anche comprare il biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW. Telecronaca affidata a Paolo Bertolucci ed Elena Però.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone del Masters 1000 di Miami

Il vincente della partita tra Sinner e Rublev, affronterà ai quarti di finale uno tra Ruusuvuori e van de Zandschulp, reduce dal successo sulla terza testa di serie Ruud. Poi nella semifinale della parte alta del tabellone, potrebbe esserci l’incrocio con Alcaraz favorito per la qualificazione (prima sfiderà Paul e uno tra Fritz e Rune).

I precedenti tra Sinner e Rublev

C’è un aspetto curioso nei precedenti tra Sinner e Rublev che si sono affrontati in 4 partite. Il bilancio è in parità con due vittorie a testa. Sinner ha vinto due volte, nei sedicesimi del Masters di Montecarlo l’anno scorso e a Barcellona nel 2021, sempre sulla terra rossa. Entrambe le sconfitte, nel 2020 a Vienna e nel 2022 al Roland Garros, sono arrivate per il ritiro del tennista italiano per infortunio.