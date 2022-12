Un bacio tra compagni può essere il primo coming out nel tennis ATP: “Mi hai fatto innamorare” Un tennista francese Fabien Reboul ha postato su Instagram l’immagine di un bacio con un collega. Tutto lascia pensare ad un coming out.

A cura di Marco Beltrami

Fabien Reboul è un tennista professionista che nel circuito ATP si è messo in mostra più con i risultati ottenuti nel doppio che nel singolare, ormai messo un po' da parte. Nelle ultime ore, il giocatore transalpino ha conquistato la scena attraverso le sue stories di Instagram. Non la celebrazione di un risultato particolare, o un messaggio motivazionale, non un allenamento o un momento di relax: Reboul ha condiviso una foto relativa ad un bacio con un collega e connazionale, il giocatore Maxence Broville, compagno di squadra. Tutto lascia pensare ad un vero e proprio coming out.

Il 27enne di Tolosa è il numero 54 del ranking ATP di doppio, specialità in cui sembra essersi concentrato come conferma la 1288a posizione occupata nella classifica del singolare (dove il best ranking è stato il numero 328 ATP). Nessun titolo in carriera per questo ragazzo, che comunque si è messo in mostra soprattutto a livello Challenger, ottenendo risultati importanti, anche in alcuni tornei disputati a Roma. Al suo attivo in doppio anche il raggiungimento del secondo turno del Roland Garros.

Il post di Reboul su Instagram al fianco di Broville

Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, Reboul ha postato un'immagine che lo ritrae seduto al fianco di Maxence Broville, 23enne numero 872 della classifica ATP di doppio, e 945 in singolare. Vestiti in maniera uguale, con la divisa ufficiale dello Slade Toulousain Tennis Club (fanno parte dello stesso team che disputa il campionato transalpino a squadre) i due si guardano negli occhi prima, e poi si baciano. La didascalia scelta da Reboul per accompagnare lo scatto è romantica: "Non mi sono innamorato di te, il tuo amore mi ha spinto a farlo". Una frase che sembra una vera e propria dichiarazione d'amore e che tutta la comunità del tennis ha preso come un coming out.

Potrebbero essere loro dunque i primi due tennisti professionisti ad aver fatto coming out, dichiarando apertamente il proprio orientamento sessuale. Una situazione che invece nel mondo del tennis femminile, si è già concretizzata da tempo, visto che in tante si sono già dichiarate apertamente LGBT, ultima la russa Kasatkina. Fabien Reboul e Maxence Broville dopo le immagini social, non hanno né confermato, né smentito la loro relazione.