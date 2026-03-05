Tsitsipas offende l’arbitro: “Non conosci il tuo lavoro”, ma è lui a non conoscere il regolamento

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un altro torneo deludente, un altro torneo chiuso rapidamente. Ormai l'abisso è sempre più profondo, tennisticamente parlando, per Stefanos Tsitsipas che dopo essere uscito dopo anni e anni dalla top 40 ATP è stato costretto a giocare il primo turno a Indian Wells dove, per la verità, è stato pure sfortunato perché ha pescato Denis Shapovalov, giocatore di talento, che lo ha battuto in tre set. Durante il set decisivo il greco se l'è presa con l'arbitro apostrofandolo con parole forti, ma aveva malamente torto.

Tsitsipas ammonito nella partita con Shapovalov

Tsitsipas-Shapovalov è stato il match clou della prima giornata del torneo 1000 di Indian Wells, incontro iniziato nella serata californiana e per gli europei finito di mattina. Un set per parte e terzo decisivo. In avvio l'onnipresente papà Apostolos, in qualità di allenatore, dà dei consigli al figlio. Gli spettatori non sono migliaia, l'arbitro ascolta e al termine del punto seguente rifila un warning, cioè una ammonizione, al tennista ellenico per coaching.

Layani spiega a Tsitsipas perché lo ha punito

Quella decisione non va giù all'ex numero 3 ATP che dopo pochi punti decide di replicare a Layani, uno degli arbitri più noti del circuito, dicendogli: "Non conosci il tuo lavoro". Tsitsipas fa il tennista e sa che adesso il coaching è permesso, ma non è un avvocato e forse non ha capito che tra una parolina o un consiglio e una lunga chiacchierata c'è una differenza. Il giudice di sedia svedese gli dice che il dialogo tra lui e il papà è andato oltre i limiti consentiti del regolamento, perché la chiacchierata è stata troppo lunga, insomma aveva superato il limite, da lì il warning.

Il greco è rimasto in scia del canadese fino a metà set prima di perdere e mandare a monte un altro torneo. Shapovalov continua la sua corsa e potrebbe sfidare nel terzo turno Jannik Sinner.