Tennis
video suggerito
video suggerito
Indian Wells 2026 di tennis

Tsitsipas offende l’arbitro: “Non conosci il tuo lavoro”, ma è lui a non conoscere il regolamento

Stefanos Tsitsipas è stato eliminato al primo turno del torneo 1000 di Indian Wells. Il greco è stato battuto da Shapovalov. Durante l’incontro c’è stato un momento di tensione con l’arbitro Layani.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Indian Wells 2026 di tennis

Un altro torneo deludente, un altro torneo chiuso rapidamente. Ormai l'abisso è sempre più profondo, tennisticamente parlando, per Stefanos Tsitsipas che dopo essere uscito dopo anni e anni dalla top 40 ATP è stato costretto a giocare il primo turno a Indian Wells dove, per la verità, è stato pure sfortunato perché ha pescato Denis Shapovalov, giocatore di talento, che lo ha battuto in tre set. Durante il set decisivo il greco se l'è presa con l'arbitro apostrofandolo con parole forti, ma aveva malamente torto.

Tsitsipas ammonito nella partita con Shapovalov

Tsitsipas-Shapovalov è stato il match clou della prima giornata del torneo 1000 di Indian Wells, incontro iniziato nella serata californiana e per gli europei finito di mattina. Un set per parte e terzo decisivo. In avvio l'onnipresente papà Apostolos, in qualità di allenatore, dà dei consigli al figlio. Gli spettatori non sono migliaia, l'arbitro ascolta e al termine del punto seguente rifila un warning, cioè una ammonizione, al tennista ellenico per coaching.

Layani spiega a Tsitsipas perché lo ha punito

Quella decisione non va giù all'ex numero 3 ATP che dopo pochi punti decide di replicare a Layani, uno degli arbitri più noti del circuito, dicendogli: "Non conosci il tuo lavoro". Tsitsipas fa il tennista e sa che adesso il coaching è permesso, ma non è un avvocato e forse non ha capito che tra una parolina o un consiglio e una lunga chiacchierata c'è una differenza. Il giudice di sedia svedese gli dice che il dialogo tra lui e il papà è andato oltre i limiti consentiti del regolamento, perché la chiacchierata è stata troppo lunga, insomma aveva superato il limite, da lì il warning.

Leggi anche
Matteo Berrettini distrutto dai crampi a Indian Wells: "Ho messo in campo quello che avevo"

Il greco è rimasto in scia del canadese fino a metà set prima di perdere e mandare a monte un altro torneo. Shapovalov continua la sua corsa e potrebbe sfidare nel terzo turno Jannik Sinner.

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Formula 1
L'Aston Martin "si smonta in pista": Alonso e Stroll rischiano danni permanenti alle mani
L'avvilente piano della scuderia di Newey per il primo GP del 2026: ritirare le macchine dopo qualche giro
Lo sfogo shock di Stroll sulla nuova monoposto arrivata a Melbourne: "Come sulla sedia elettrica"
Ferrari in ritardo a Melbourne per il debutto nel Mondiale F1: diversi membri del team bloccati in aeroporto
F1 2026, calendario a rischio: come il conflitto in Medio Oriente stravolgerà la stagione del Circus
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views