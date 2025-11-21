Tennis
Tsitsipas nei guai anche quando non gioca: eccesso di velocità e stangata pesantissima

Tsitsipas nei guai in Grecia: multa salata e patente revocata dopo essere stato ripreso a 210 km/h sull’Attiki Odos.
A cura di Marco Beltrami
Immagine

Non c'è pace per Stefanos Tsitsipas. Dopo una stagione assai complicata, in campo e fuori, arriva un'altra tegola per il tennista greco anche durante il meritato periodo di stop. Il numero 34 del mondo deve fare i conti con una vera e propria stangata dopo essere stato pizzicato, secondo le accuse, alla guida a velocità folle.

Tsitsipas a tutta velocità sulla sua lussuosa auto

Secondo la stampa greca Tsitsipas è stato beccato dall'obiettivo di alcune telecamere intelligenti circa dieci giorni fa, mentre viaggiava a 210 chilometri orari sull'Attiki Odos. Limite di velocità ampiamente superato, con il materiale registrato nel sistema che in automatico è stato inviato ad un sito governativo che ha fatto partire la procedura nei confronti del tennista.

Multa salata per Tsitsipas e patente revocata

In base al nuovo Codice della strada greco, Stefanos aveva un limite di 5 giorni di tempo a disposizione per presentarsi alla polizia e consegnare i suoi documenti di guida. A quanto pare l'ex numero tre del ranking ATP non ha fatto nulla, andando incontro dunque a pesanti sanzioni. Avendo ampiamente superato il limite di 120 km/h, Tsitsipas è stato multato di 2mila euro, anche se l'aspetto più grave è quello relativo alla patente revocata per un anno. In caso di recidiva, tutto verrà raddoppiato: 4mila euro di multa e patente revocata per due anni, e così via.

Stefanos Tsitsipas è forse la prima celebrità greca ad essere punita da quando è entrato in vigore il nuovo sistema di multe digitali greco. Tramite i suoi legali Stef ha sostenuto la tesi di non essere alla guida della sua auto di lusso, una super Lotus. Tsitsipas ha dichiarato di essere il "copilota". A quanto pare però le autorità non hanno accettato questa versione, punendo il tennista. Quest'ultimo d'altronde in passato aveva condiviso una foto in cui si vedeva un tachimetro di un'auto raggiungere i 275 km/h. Non una grande pubblicità.

Si chiude così una stagione molto dura per Stefanos, con pochi risultati degni di nota, tante delusioni e anche la rottura della sua love story con Paula Badosa.

