video suggerito

Tra Bublik e Auger-Aliassime a Dubai succede di tutto: VAR, sfottò e poi la vendetta Il match del torneo di Dubai tra Auger-Aliassime e Bublik vinto dal primo si è giocato in un’atmosfera incandescente dopo l’intervento del VAR. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Var in azione nel torneo di Dubai e atmosfera incandescente tra Bublik e Auger-Aliassime. Un punto contestato, che ha spinto il canadese a chiedere la review alla giudice di sedia, ha scatenato una serie di reazioni a catena. Se infatti l'arbitro ha dato ragione a Felix, Bublik si è preso quella che inizialmente sembrava una rivincita alla sua maniera. Alla fine però a sorridere è stato Auger che si è vendicato del suo avversario infiammando il pubblico.

Tra Bublik e Auger Aliassime entra in gioco il VAR: cosa è successo

Tutto è successo sul 6-6 nel tie-break del primo set. Bublik con uno smash ha chiuso un punto che l'avrebbe portato sul set point, ma ecco che l'avversario ha chiesto all'arbitro di rivedere l'azione. Questo perché sul disperato tentativo del numero 21 ATP, un raccattapalle si sarebbe sporto in avanti nel tentativo di recuperare la pallina considerando il punto già chiuso. E invece il canadese è arrivato sulla sfera e ha provato ad alzare un pallonetto, lamentandosi però del contrasto con il ragazzo.

Bublik che aveva già festeggiato il punto si è mostrato molto sorpreso della situazione e non riusciva a capire cosa stesse succedendo. Primo scambio di opinioni con il canadese che ha spiegato il tutto, seguito dall'arbitro che ha fatto ricorso alla moviola. La decisione? La giudice di sedia ha dato ragione ad Auger-Aliassime per una sorta di palla disturbata. Ulteriormente sorpreso Bublik che ha visto dunque cancellato il set point, con il servizio a disposizione.

Bublik sfodera il servizio da sotto e pensa di aver beffato Auger-Aliassime

Il 51° giocatore del ranking si è ritrovato a servire così ed ecco ha optato per una delle sue soluzioni. Con la seconda ha rischiato una battuta da sotto, il classico "underarm serve", lasciando di sasso Auger-Aliassime. Esultanza plateale per Bublik che ha chiesto al pubblico di alzare i decibel, facendo provocatoriamente anche cenno al suo avversario di controllare il tutto al Var. Le cose per lui però sono andate malissimo visto che anche con la complicità di un doppio fallo ha rovinato tutto, con il primo set finito nelle casse di Auger-Aliassime. Quest'ultimo, si è lasciato andare ad una celebrazione molto più evidente del solito, chiedendo a sua volta al pubblico di farsi sentire. Una vendetta in grande stile.

Auger-Aliassime vince, è la sua rivincita contro Bublik

Come è andata a finire la sfida? Bublik è riuscito a tornare nel match, vincendo il secondo parziale e rimettendo il discorso sull'1-1. Nel terzo set, nonostante i nuovi show del kazako, alla fine a spuntarla è stato Auger-Aliassime che si è anche lasciato andare ad un balletto dopo il saluto di rito. Una vittoria dal sapore speciale per lui, celebrata anche con un balletto.