Townsend spara a zero sul cibo cinese, Zheng risponde: “Se vuoi il pollo lo trovi in aeroporto”

In Cina si stanno giocando le Finals della Billie Jean King Cup, l'Italia detiene il titolo e dopo aver superato proprio le padrone di casa sfiderà l'Ucraina in semifinale sabato. In corsa ci sono anche gli Stati Uniti, che sono usciti vincitori di una battaglia contro il Kazakistan. Della squadra americana fa parte pure Taylor Townsend che arrivando in Cina ha postato un video che ha creato feroci polemiche, una risposta piccata gliel'ha rifilata la medaglia d'oro olimpica Qinwen Zheng. Townsend è stata costretta successivamente a scusarsi dopo un ulteriore turbinio di polemiche.

Townsend stupita dal cibo cinese

Townsend sta vivendo una stagione eccezionale, in grande crescita, agli US Open ha fatto parlare di sé per una lita con Jelena Ostapenko, che l'aveva apostrofata in malo modo. Nei giorni scorsi invece è finita al centro del mirino a causa di un paio di stories su Instagram per via di alcuni commenti sulle specialità cinesi servite durante il benvenuto a Shenzhen, c'erano cetrioli di mare, tartaruga e rana toro. L'americana si è inquadrata insieme all'altra doppista Hailey Baptiste, mentre assieme guardavano i cetrioli di mare.

Poi si è chiesta: "Ma di che diavolo si tratta? Questa è la cosa più assurda che abbia mai visto, e la gente se lo mangia". Subito dopo ha fatto un altro video social nel quale ha detto: "Sono sinceramente scioccata da ciò che ho visto al buffet. Queste persone stanno letteralmente uccidendo delle rane. Non sono velenose? Non sono quelle che provocano verruche, foruncoli e cose del genere? E il fatto che siano tutte stufate con peperoncini, peperoni e cipolle. Ma che piatto che avete creato. 2 su 10″. Che è un voto evidentemente.

La risposta durissima di Qinwen Zheng

Qinwen Zheng, la più forte tennista cinese in attività, attualmente infortunata, ma campionessa olimpica a Parigi 2024 nonché finalista agli Australian Open nello stesso anno, ha risposto con durezza alla tennista americana: "Manchi di rispetto alla cultura cinese con la tua arroganza. Se vuoi pollo fritto, c'è il KFC all'aeroporto di Shenzhen". In aggiunta l'emoji di un pollo.

Le scuse della tennista americana: "Migliorerò"

I commenti di Townsend sono diventati virali su Weibo, popolare social cinese, con più di 50 milioni di visualizzazioni e relative offese verso la tennista americana che insulta pubblicamente il cibo cinese. Naturalmente sono andate ben al di là della Cina quelle polemiche e per questo Townsend si è dovuta scusare: "Volevo scusarmi sinceramente dal profondo del cuore. Ho vissuto un’esperienza e un periodo straordinari qui. Non ci sono scuse per quello che ho detto. Migliorerò".